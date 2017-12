Sterren zetten beste beentje voor op Fashion Awards Timon Van Mechelen

12u12 0 Photo News Selena Gomez Style Van Selena Gomez en Naomi Campbell tot Alexa Chung en Sam Smith, er was véél mooi en bekend volk aanwezig op de jaarlijkse Fashion Awards in Londen gisteren. Aangezien de hele avond rond mode draaide, had iedereen natuurlijk zijn uiterste best gedaan om er piekfijn uit te zien.

Wie viel er zoal in de prijzen? Landgenoot Raf Simons mocht net als op de ‘Belgian Fashion Awards’ ook in Londen de prijs van ‘Designer of the Year’ in ontvangst nemen. Adwoa Aboah ging naar huis met de award voor ‘Model of the Year’, Jonathan Anderson (die recent samenwerkte met Uniqlo) won zowel British Designer of the Year – Womenswear als Accessories Designer of the Year voor zijn werk voor modehuis Loewe.

De Swarovski Award for Positive Change ging naar de creatief directeur van Dior Maria Grazia Chiuri, Off-White is ‘Urban Luxe Brand of the Year’, Donatella Versace is dan weer - ietwat verrassend - ‘Style Icon of the Year’. Bekijk alle foto’s van de rode loper hieronder:

Photo News Topmodel Irina Shayk.

Photo News Model Hailey Baldwin.

Photo News Modellen Jourdan Dunn en Karlie Kloss.

Photo News Plussize model Ashley Graham.

Photo News Zangeres Rita Ora.

Photo News Model en dochter van Cindy Crawford: Kaia Gerber.

Photo News Zangeres Selena Gomez.

Photo News Actrice Zendaya.

Photo News It-girl en ontwerpster Alexa Chung.

Photo News Model Stella Maxwell.

Photo News Zangeres Pixie Lot.

Photo News Zanger Sam Smith.

Photo News Zangeres FKA Twigs.

Photo News Game of Thrones-actrice Maisie Williams.

Photo News Bokser Conor McGregor.

Photo News Ontwerpster Donatella Versace.

Photo News Stranger Things-acteurs Charlie Heaton en Natalia Dyer.

Photo News Ontwerpster Laura Bailey.

Photo News Model Yasmin Le Bon.

Photo News Zangeres Pink.

Photo News Zanger Lewis Hamilton.

Photo News Zanger Stormzy.

Photo News Model Georgia May Jagger.

Photo News Rapper Tinie Tempah.

Photo News Actrice Pamela Anderson.

Photo News It-girl Poppy Delevingne.

Photo News Actrice en model Amber Valletta.

Photo News Topmodel Naomi Campbell.

Photo News Model Adwoa Aboah.