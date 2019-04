Sterren promoten massaal dit Belgische modemerk in Hollywood TVM

11 april 2019

13u12 0 Style Realityster Kourtney Kardashian (39) blijkt fan te zijn van Belgische mode, en dan specifiek van het label Filles A Papa. Het merk werd opgericht in 2008 door de twee Luikse zussen Sarah en Carol. Het Kardashian-zusje werd zowel eind maart als in februari gespot ik een ensemble van het merk en ze is lang niet de enige.

Eind maart trok Kourtney Kardashian naar het 75ste verjaardagsfeest van Diana Ross in Los Angeles en voor die gelegenheid droeg ze een zilveren glitterpak van Filles A Papa. In de oversized blazer en broek met olifantenpijpen paste ze naadloos binnen de discodresscode. Een topje liet ze achterwege, in plaats daarvan werkte ze haar look af met een zwarte beha van La Perla. Op de webshop van het Belgische modemerk is de broek nog te koop voor € 320. De blazer is helaas uitverkocht, ondanks het prijskaartje van € 680.

Tijdens de modeweek in New York in februari, droeg ze ook al een pak van het label. Ze opteerde toen voor een blazer en broek in een bordeauxrode kleur en hakken in dezelfde kleur. Helaas ook uitverkocht online. De oudste Kardashian-zus is trouwens niet de enige in Hollywood die fan is van het Belgische merk. Hailey Bieber werd tijdens dezelfde modeweek in New York ook gespot in een jas van het label. En ook Marion Cotillard, Kendall Jenner, Céline Dion, Barbara Palvin, Madison Beer, Chiara Ferragni en Rita Ora droegen al stukken van Belgische makelij.