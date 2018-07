Sterren kiezen massaal voor dit zomerse kapsel TVM

31 juli 2018

11u04 0 Style Van Kim Kardashian en Rihanna tot Bella Hadid en Irina Shayk: celebs hebben de voorbije dagen en masse de schaar in hun lokken laten zetten. Haren op schouderlengte afgesneden, liefst in een strakke kaarsrechte lijn. Wederom welkom terug, bob.

Met warm weer kunnen lange lokken behoorlijk vervelend zijn, dat beseffen ook de sterren in Hollywoord blijkbaar. De klassieke bob is dan een veel frisser alternatief en het is nog eens hip ook. De bob anno 2018 is niet in laagjes geknipt, heeft geen afgeronde snit en heeft eigenlijk ook amper extra styling nodig. Het mag gewoon plat naar beneden vallen, dat ziet er alleen maar extra jaren 90 uit.

Waar vorig jaar heel wat celebs kozen voor de bob op kaaklengte, mag het dit jaar duidelijk wel ietsje langer. Tot net boven of onder de schouders. Zo kun je je lokken ook nog opsteken als je wil en het is zelfs nog makkelijker in onderhoud.

Gusband & wife at the @louisvuitton cookout ✊🏿 Een foto die is geplaatst door null (@badgalriri) op 21 jun 2018 om 16:47 CEST