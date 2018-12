Sterren halen alles uit de kast tijdens The Fashion Awards 2018 Timon Van Mechelen

11 december 2018

12u56 0 Style Gisteren vonden de jaarlijkse The Fashion Awards 2018 plaats in Londen, en daar lieten heel wat sterren zich van hun mooiste kant voor zien. Onder andere Meghan Markle, Kate Moss en Kendall Jenner waren aanwezig in stuk voor stuk prachtige outfits. Kan natuurlijk ook moeilijk anders op een avond die in het teken van mode staat.

Naast sterren kijken, werden er natuurlijk ook prijzen uitgereikt. Clare Waight Keller, artistiek directeur van Givenchy en bij het grote publiek bekend als ontwerpster van de bruidsjurk van Meghan Markle, ontving de prijs voor ‘Britse damesmode ontwerper van het jaar’. Uitgereikt door – je raadt het al – de hertogin van Sussex zelf. Volgens het British Fashion Council werd Keller als winnaar gekozen voor haar “formidabele contributie aan de Britse mode-industrie”.

Ook modehuis Gucci viel 2 keer in de prijzen, namelijk in de categorie ‘Merk van het jaar’ en CEO Marco Bizzarri kreeg dan weer de award van ‘Business Leader’. De Italiaanse ontwerper Pierpaolo Piccolini die voor Valentino werkt, ging naar huis met de award voor ‘Ontwerper van het jaar’. Een prijs die onze landgenoot Raf Simons vorig jaar nog kreeg. Zoals eerder al gezegd, kreeg Miuccia Prada de award voor ‘Outstanding Achievement’ voor haar bijdrage aan de mode-industrie in al die jaren dat ze al in het vak zit.

Virgil Abloh, de man die Off-White oprichtte en ook voor Louis Vuitton werkt, kreeg de ‘Urban Luxe’ award toegekend. Demna Gvasalia van Balenciaga en Vêtements won de prijs van ‘Accessoireontwerper van het jaar’. Parley for the Oceans, het bedrijf waarmee Adidas bijvoorbeeld mee samenwerkte om sneakers van plasticafval te maken, nam dan weer de ‘Erkenning award voor innovatie’ in ontvangst.

Op vlak van Brits modetalent, is Craig Green volgens de British Fashion Council de ‘Beste Britse ontwerper van mannenmode in 2018’. Samuel Ross van het label A-Cold-Wall won in dezelfde categorie, maar dan als opkomend talent. Richard Quinn kreeg de award voor ‘Opkomend Brits talent damesmode’.

De Swarovski Award for Positive Change ging naar Vivienne Westwood voor haar inzet voor humanitaire en milieukwesties. Fotografe duo Mert en Marcus wonnen de ‘Isabelle Blow award voor Fashion Creator of the Year’ en Kaia Gerber, dochter van topmodel Cindy Crawford, is tenslotte model van het jaar.

Bekijk alle foto’s van de rode loper hieronder: