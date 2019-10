Stelt België nog iets voor in de modewereld? Timon Van Mechelen

15 oktober 2019

13u50 0 Style Midden jaren 80 zetten de ‘Antwerpse Zes’ de Modeacademie in Antwerpen en bijgevolg ook België officieel op de modekaart. Hoe zit het dertig jaar later? Behoren we nog steeds tot de top en naar welke merken en designers wordt anno 2019 opgekeken? We zoeken het uit naar aanleiding van de eerste Week van de Belgische mode (14 tot 20 oktober).

De Belgische mode kreeg bekendheid midden jaren 80, toen een collectief van Belgische ontwerpers internationaal doorbrak onder de naam de ‘Zes van Antwerpen’ of de ‘Antwerpse Zes’: Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Dirk Bikkembergs, Marina Yee, Walter Van Beirendonck en Dirk Van Saene. Hun opkomst werd voor een deel ondersteund door twee maatregelen van de Belgische overheid. Die organiseerde in 1982 voor het eerst de Gouden Spoel Wedstrijd om een link te leggen tussen de verouderde textielindustrie en het creatieve talent - de zes laureaten van de Antwerpse Modeacademie deden allen mee. Daarnaast begon de overheid met de campagne ‘Mode, dit is Belgisch’, bedoeld om Belgische merken te promoten.

“Het is niet realistisch om te wachten op een nieuwe ‘Antwerpse Zes’”, vertelt Ann Claes, Senior Project Manager Fashion bij Flanders DC, ons. “De wereld van vandaag is niet meer dezelfde als die van toen. Dankzij sociale media en het internet is het veel makkelijker om visibiliteit te genereren en is alles een stuk toegankelijker geworden. De competitie op globaal niveau is daardoor ook een stuk groter. Maar dat België nog steeds bijzonder hoog staat aangeschreven in de modewereld staat buiten kijf. We zijn een enorm creatief land waar veel talent en kwaliteit uit voortkomt en ook uit blijft voortkomen. Die reputatie is niet afgezwakt met de jaren, integendeel zelfs.”

Individualiteit en creativiteit

“De ‘Zes van Antwerpen’ hebben een goede basis gelegd en aangetoond dat het realistisch is om als jonge Belgische modeontwerper internationaal door te breken. Het heeft ook de reputatie van de Antwerpse Modeacademie goed gedaan, die sinds ‘de Zes’ studenten van over heel de wereld aantrekt. Hun insteek van lesgeven die vooral draait om je persoonlijke creativiteit ontwikkelen en je eigen DNA creëren, verschilt dan ook erg van de andere bekende modescholen. Veel oud-studenten nemen die expertise mee naar hun eigen land, wat de invloed van België ook weer vergroot. Bovendien blijven het na hun studies vaak ambassadeurs van de Belgische mode. Het meest duidelijke voorbeeld daarvan is Demna Gvasalia (creatief directeur bij Balenciaga die onlangs zijn eigen modemerk Vetements verliet en aan de Acadamie studeerde, nvdr.) die razend populaire T-shirts en sweaters uitbracht met ‘Antwerpen - Belgium’ op. Zelfs popster Rihanna werd erin gespot!”

Dat zowel de Antwerpse Modeacademie als La Cambre in Brussel steevast door de gerenommeerde Britse website Business of Fashion uitgekozen worden bij de 10 beste modescholen ter wereld, is an sich al een teken dat een klein landje als België nog steeds opvallend veel invloed heeft in de modewereld. Na de ‘Zes van Antwerpen’ zijn er dan ook tal van voorbeelden die internationaal scoren. Enerzijds klinkende highfashionnamen als Raf Simons of Peter Philips die creatief directeur make-up is bij Dior en die tot de meest invloedrijke personen in de modewereld behoren. Maar anderzijds ook ontwerpers en merken zoals Bernadette, Templa, Caroline Bosmans en Namacheko die internationaal in de beste verkooppunten terug te vinden zijn maar in eigen land soms minder bekend zijn. Een aantal van hen werden overigens genomineerd voor de Belgian Fashion Awards waar we hier al over schreven.

Daarnaast zijn er de premium merken zoals Essentiel Antwerp, Bellerose of Rue Blanche die het wereldwijd bijzonder goed doen. “Essentiel Antwerp heeft bijvoorbeeld 63 winkels waarvan 6 in Korea en bouwt volop verder aan haar Aziatische retailluik. Ook Bellerose zit in landen als Spanje, Frankrijk en Nederland”, aldus Claes. “Wat daarbij opvalt is dat ook zij die unieke visie en eigenheid die Belgische merken kenmerken consequent toepassen. Eén visuele signatuur zoals de Fransen en Italianen hebben wij niet echt, maar die focus op individualiteit en creativiteit is wel iets waar je Belgische mode van ver aan herkent. Belgische mode is en blijft een kwaliteitslabel en dat zie ik niet snel veranderen.”

De beweging ‘Ik koop Belgisch’ die Flanders DC en partners sinds 2015 hebben opgestart, mondt nu uit in nieuwe, aanvullende initiatieven, zoals de Week van de Belgische mode waar de Mode Unie, die zelfstandige modeondernemers ondersteunt, en de nationale modefederatie Creamoda zoveel mogelijke Belgische modemerken in de kijker wil zetten. Ook wil het consumenten bewust maken van de voordelen van het kopen van Belgische mode en van de troeven van het shoppen in een lokale modewinkel. Meer info via de website wvdbm.be.