Stella McCartney: “Was je kleren niet, maar borstel ze gewoon af” Nele Annemans

10 juli 2019

07u47

Bron: The Telegraph 0 Style Haar modellen en celebrityklanten zien er altijd onberispelijk uit, maar hoe dat komt zal je misschien verbazen. Ontwerpster Stella McCartney zegt namelijk dat je je kledij beter niet wast, maar gewoon afborstelt.

“Ik ben geen fan van chemische reinigingen of kleding wassen in het algemeen”, steekt Stella McCartney van wal in een interview aan de Britse zondagkrant The Observer. “Bij een maatpak laat je het vuil beter opdrogen waarna je het afborstelt. Voor de rest raak je het niet aan.” En dat geldt ook voor andere kledingstukken volgens haar. “Als je ze niet hoeft te reinigen, doe het dan niet. Hoe minder je je kleding was, hoe beter. Zo gaat ze niet alleen langer mee, maar bespaar je ook water en energie. Ik verander mijn beha ook niet elke dag en stop spullen niet gewoon in de wasmachine omdat ik ze een keer gedragen heb.”

Moet je je kleding toch wassen, dan raadt ze aan om dat op een lage temperatuur te doen. “Stop ze ook niet in de droogmachine maar laat ze buiten drogen en strijk je kleding alleen als het echt noodzakelijk is.”

Ook Liesbeth Verboven van Het Poetsbureau zegt dat we onze kleding te snel in de wasmand droppen. “We gooien gedragen kleren echt te snel in de wasmand. Dat kost je veel extra werk, centen én het is niet ecologisch”, stelt ze. “Kleding die maar eenmaal gedragen is, kan je perfect weer opfrissen door ze even buiten op te hangen. Je kledingstukken blijven zo ook langer mooi, want als je ze vaak wast, verslijten ze veel sneller.”

De ontwerpster staat er ook om bekend te kiezen voor duurzame mode, waarbij ze de voorkeur geeft aan milieuvriendelijke materialen en productiemethoden. In haar winkels kiest ze ook resoluut voor LED-verlichting, duurzaam hout en papier en windenergie. “Die recente veranderingen zijn aangestuurd door de consument”, vertelt ze. “De industrie zou minder inzetten op duurzaamheid, mochten de klanten dat niet eisen.” De ontwerpster mag onder andere Meghan Markle, Kate Moss en Oprah Winfrey tot haar fans rekenen.