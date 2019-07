Stella McCartney tekent deal met luxegroep LVMH Liesbeth De Corte

16 juli 2019

09u07 0 Style De Franse luxegigant LVMH heeft Stella McCartney weten te strikken. Best opvallend, want de Britse modeontwerpster was daarvoor jarenlang het gezicht van grote rivaal Kering.

Zo’n jaar geleden kwam er een einde aan de overeenkomst tussen luxeconglomeraat Kering en Stella McCartney. De twee hadden 17 jaar samengewerkt. Nu blijkt dus dat de designer een deal heeft gesloten met de concurrent: LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

Veel informatie over deze nieuwe samenwerking is nog niet bekend. Wel is geweten dat McCartney meerderheidsaandeelhouder is, en dus ook de baas blijft over haar eigen gelijknamige merk. Ze blijft ook aan als creatief directeur van het modehuis.

McCartney vertelt dat ze door verschillende partijen benaderd is geweest, maar dat ze het beste gevoel had bij LVMH. “Ze kijken met passie naar het merk Stella McCartney en geloven ook in onze ambities en waardes als de wereldwijde voortrekker van duurzame designermode”, zo liet de 47-jarige Britse weten.

Het modehuis staat er inderdaad om bekend duurzaamheid hoog in het vaandel te dragen. Ze is gekant tegen bont en leder, en geeft de voorkeur aan milieuvriendelijke materialen en productiemethoden. In haar winkels kiest ze ook resoluut voor LED-verlichting, duurzaam hout en papier en windenergie. “Die recente veranderingen zijn aangestuurd door de consument”, vertelt ze. “De industrie zou minder inzetten op duurzaamheid, mochten de klanten dat niet eisen.” De ontwerpster mag onder andere Meghan Markle, Kate Moss en Oprah Winfrey tot haar fans rekenen.