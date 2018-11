Stella McCartney lanceert trouwcollectie, inclusief de bruidsjurk van Meghan Markle Timon Van Mechelen

14 november 2018

13u11

Toen Meghan Markle op haar huwelijksfeest 's avonds in een lange, witte jurk met halternek van Stella McCartney verscheen, werd die overal ter wereld de hemel in geprezen. Goed nieuws voor de fans: want de Britse ontwerpster pakt vandaag uit met een eerste trouwcollectie. En de inmiddels beroemde jurk zit er ook bij.

De replica van de trouwjurk van Meghan Markle maakt deel uit van de ‘Made With Love’ capsule-collectie van de Britse ontwerpster. De lijn bevat 17 verschillende silhouetten, waaronder ook een kostuum, een jumpsuit en uiteraard verschillende jurken.

“Toen ik deze collectie begon te ontwerpen, liet ik mij inspireren door enkele Stella McCartney klassiekers. Ik heb ze herbekeken en gemoderniseerd zodat ze bij de bruid van nu passen,” aldus de ontwerpster aan Vogue. “Verder zitten er ook duurzame elementen in de collectie, één van de belangrijkste waarden van mijn merk”. Zo is er geen enkele typische prinsessenjurk bij, omdat McCartney geen jurken wou maken die je slechts één keer kan dragen. En ze werkte voornamelijk met gerecycleerde viscose in plaats van met bijvoorbeeld zijde.

McCartney laat aan Vogue ook nog weten dat er heel veel verschillende soorten vrouwen haar aanspreken voor een trouwjurk, dus dat ze dat ook wou weergeven in de collectie. “De items zijn niet geschikt voor maar één soort bruidje, maar voor iedereen die het wil.” Al had ze beter ‘kan’ moeten zeggen. Exacte prijzen zijn namelijk niet bekend, maar volgens insiders zouden de outfits rond de 4.000 euro per stuk kosten.

Om een echte ‘Meghan’ te verkrijgen, moet je een afspraak maken online, waarna je de collectie kan passen en kopen in een winkel van McCartney. Een kleine selectie wordt ook verkocht in warenhuizen zoals Nordstrom.