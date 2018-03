Stella McCartney heeft haar eigen label na 17 jaar terug volledig zelf in handen Timon Van Mechelen

29 maart 2018

09u02 0 Style Stella McCartney, de Britse ontwerpster en dochter van ex-Beatle Paul McCartney, heeft haar eigen gelijknamige label terug volledig zelf in handen. De Franse luxegroep Kering bezat 17 jaar lang de helft van de aandelen, maar die heeft ze nu teruggekocht.

Kering (dat ook eigenaar is van o.a. Gucci, Saint Laurent Paris en Balenciaga, red.) verwierf in 2001 vijftig procent van de aandelen van Stella McCartney, maar de Britse ontwerpster bleef altijd de mogelijkheid bewaren om die ooit terug te kopen. De twee partijen zijn nu samen tot een overeenkomst gekomen, waardoor McCartney terug de enige eigenaar van haar merk is.

“Het was de juiste moment om weer volledige controle te krijgen over het bedrijf dat mijn naam draagt,” aldus McCartney in een persbericht. “Ik ben François-Henri Pinault, zijn familie en iedereen anders bij Kering erg dankbaar voor alles wat we samen hebben opgebouwd in de afgelopen 17 jaar samen. Ik kijk uit naar een volgend hoofdstuk in mijn leven en wat we met dit merk in de toekomst allemaal nog kunnen bereiken.”

Hulp van bekende vader

Volgens website Business of Fashion die als eerste berichtte over de overname, kon McCartney haar aandelen enkel terugkopen met behulp van haar vader. Al bevestigde ze dat nieuws zelf niet. De ontwerpster is altijd blijven volhouden dat haar bekende vader niets te maken heeft met haar modebedrijf. Ze blijft wel aan als bestuurslid van de Kering-groep en de twee zetten ook hun samenwerking op vlak van duurzame mode verder.