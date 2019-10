Stella McCartney gaat advies over duurzaamheid geven bij LVMH MV

30 oktober 2019

12u53 0 Style Wie aan duurzaamheid en mode denkt, denkt aan Stella McCartney. Die rol kan ze vanaf nu nog verder uitspelen, want ze krijgt binnen de luxegroep LVMH een officiële functie die zich met duurzaamheid bezighoudt.

Stella McCartney zal Bernard Arnault, de eigenaar van de luxegroep, persoonlijk bijstaan en raad geven op het gebied van duurzaamheid. Zo zullen ze vooral discussiëren over milieuvriendelijkheid en nadenken over hoe ze het bedrijf nog duurzamer kunnen maken.

McCartney ging in juli al aan de slag binnen de luxegroep, ze maakte toen met haar merk de overstap van bij hun grote concurrent Kering. “Een beslissende factor was het feit dat Stella de eerste was om duurzaamheid en ethische zaken op de voorgrond te plaatsen, en dat ze een pionier was om haar modehuis daarrond op te bouwen”, werd daar toen over gezegd.