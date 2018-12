Steel de look: de smokey eyes van Lynn Van Royen Sophie Vereycken

27 december 2018

10u26 0 Style All I want for Christmas is een flitsende feestlook? Dat kan, want wij keken goed hoe onze make-upartiesten de beautylooks loslieten op onze golden girls. Vandaag: de feestelijke smokey eyes van Lynn Van Royen.

Kerstmis is: flikkerende lichtjes, glimmende kerstballen en ... fonkelende oogschaduw. Let it shine à la Lynn Van Royen, en neem dat gerust letterlijk. En de makkelijkste manier om te stralen aan de feestdis, is en blijft glitter. Hoe? Dat zie je in dit filmpje.