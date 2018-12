Steel de look: de rode lippen van Nora Gharib Sophie Vereycken

26 december 2018

10u01 0 Style All I want for Christmas is een fonkelende feestlook? Dat kan, want wij keken goed hoe onze make-upartiesten de beautylook loslieten op onze golden girls. Vandaag: de klassieke rode lipstick van Nora Gharib.

Het is de kleur van liefdevol samenzijn, van Kerstmis en een warm glas glühwein. Maar ook van oldskool hollywoodglamour. De rodelippenlook van Nora Gharib staat of valt met een vaste hand, dus stift je lippen niet vanuit de huls, gebruik een fijn lippenseel. En kijk in dit filmpje de tips & tricks af van make-up artist Inge De Vos.