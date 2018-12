Steel de look: de golden glam van Elodie Ouédraogo Sophie Vereycken

28 december 2018

10u12 0 Style All I want for Christmas is een fonkelende feestlook? Dat kan, want wij keken goed hoe onze make-upartiesten de beautylooks loslieten op onze golden girls. Vandaag: de gouden glamour van Elodie Ouédraogo.

Goud had ze al, brons staat haar zo mogelijk nóg beter. Buiten de atletiekpiste is koper minstens even feestelijk als goud, met als bijkomend voordeel dat het veel meer huidskleuren flatteert. Hoe je de look precies maakt? Dat zie je in dit filmpje.