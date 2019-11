Steeds meer vrouwen doen zich op Instagram voor als man voor meer views en likes Nele Annemans

21 november 2019

15u53

Steeds meer vrouwen veranderen hun geslacht op het socialemediaplatform Instagram. De reden? Ze zouden opnieuw meer zichtbaar zijn en krijgen meer views en likes. Volgens hen probeert Instagram immers vrouwen die "ongepaste" inhoud, denk aan expliciete foto's, zoveel mogelijk te verbergen en zo'n geslachtswisseling zou dat kunnen omzeilen.

Sinds april verbergt Instagram foto’s en videos die het socialemediaplatform als “ongepast” beschouwt. Helaas doet het dat zonder uit te leggen wat het nu precies als ongepast ziet. De berichten worden op algoritmische wijze geblokkeerd.

Dat soort censuur zorgt al een tijdje voor hetze bij veel vrouwen. Expliciet naakt zou immers verboden zijn op Instagram, maar mannen kunnen hun blote torso wel nog posten bij de vleet. Murielle Scherre van lingeriemerk La Fille d’O mocht dat aan den lijve ondervinden. Haar Instagramprofiel is al een tijdlang minder vindbaar op de app. “Ik weet dat je op Instagram geen vrouwentepels of schaamhaar mag tonen dus laat ik die – tegen mijn zin – op alle foto’s van La Fille d’O blurren. Maar zelfs dan word ik gecensureerd”, vertelde ze eerder aan De Standaard. “Uit protest ben ik nu begonnen met foto’s te posten van mannen in mijn lingerie: mannentepels mogen absurd genoeg wel.”

Maar nu gaan vrouwen van over heel de wereld nog een stapje verder. Want dit soort censuur treft ook vrouwen die de app gebruiken als kostwinning. Denk maar aan paaldanseressen en fitnessinstructrices. “Als paaldanseres gebruik ik Instagram vaak om trainingsvideo’s te delen, contact te leggen met nieuwe mensen, informatie te geven en uiteraard mijn bedrijf te laten groeien”, aldus Michelle, een Australische paaldanseres en eigenares van een paaldansstudio. Toen ze eind vorige maand zag dat haar views en likes maar bleven achteruitgaan, besloot ze om haar profiel te bewerken en haar geslacht naar man te veranderen. De Australische had namelijk ergens gelezen dat het algoritme bevooroordeeld is tegenover vrouwen.

En wat bleek? Binnen de drie dagen nadat ze haar geslacht had veranderd, kregen haar berichten opnieuw meer views en likes, wat doet suggereren dat Instagram haar account weer zichtbaarder heeft gemaakt. “Het is belachelijk dat we onze toevlucht moeten nemen tot deze soort acties”, vertelt Michelle.

Everybodyvisible

En zij is niet de enige die positieve veranderingen meldde na de geslachtswisseling, die op gang kwam nadat activistische anticensuurpagina’s als @everybodyvisible in het leven werden geroepen. “Het is verontrustend en belachelijk dat vrouwen van geslacht moeten veranderen op Instagram om te voorkomen dat ze gecensureerd moeten worden”, vertelt Carolina, een van de oprichtsters van @everybodyvisible en doctoraatsstudente die onderzoek doet naar content moderation ofwel het controleren van beelden en posts op sociale media en verwijderen van aanstootgevend materiaal.

Ook de Vlaamse Jitske Van de Veire merkte dat haar profiel bijna onvindbaar werd gemaakt. Op Instagram pleit ze al langer voor wat meer positiviteit over het vrouwenlichaam. En dat doet ze door af en toe zelf een streepje naakt te tonen. “Vandaag ontdekt dat Instagram mijn profiel gigantisch onvindbaar heeft gemaakt”, stond er te lezen op haar pagina. “Ik pas niet meer in de ‘community richtlijnen’ door hetgeen ik post. Dus als je niet elke dag een outfit of the day of een mooie zonnige bikinifoto aan een schoon strand door mensen hun keel ramt, pas je er niet in. Als je jezelf bloot geeft, taboes wil doorbreken, onderwerpen bespreekbaar wil maken en aandacht wil vestigen op de gigantische onzekerheid hier op dit platform, pas je er niet meer in. En mogen mensen je niet meer vinden.”

De oorzaak van dit alles was een foto waarop Jitske halfnaakt - de borsten zedig met de arm bedekt - op een stoel zit. “Deze foto werd al twee keer verwijderd wegens te naakt en ‘seksuele handelingen’”, stond er te lezen op het beeld. “Door zo’n foto’s te verwijderen die niks, maar dan ook niks met seks te maken hebben, seksualiseren jullie ons”, ging ze nog verder.

En ook nu is Jitkse verbaasd als we haar vertellen over welk effect de geslachtsverandering heeft op Instagram. “Ik sta er altijd gigantisch van versteld hoe Instagram het algemene vrouw-zijn steeds meer in de schaduw zet”, aldus een verontwaardigde Jitske. “Dit zou dus een soort van rebellie kunnen zijn tegen het hele Instagramgegeven, maar aan de andere kant geven we ook toe aan alles wat ons opgelegd wordt door het medium en gaan we zo weer binnen de lijntjes kleuren. Erg dubbel allemaal.”

Gefreezed

Fotografe Noortje Palmers van het Instagram-account ‘Taboob’ is ook niet voor het verwijderen van aanstootgevende foto’s van vrouwen, maar ook niet tegen. Zij stak samen met Jasper Declercq de draak met de blootgrens van het sociale medium door creatief gekadreerde borsten te posten. “Ik vind het eigenlijk normaal dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen een man en een vrouw. In de zomer neem je ook geen aanstoot aan een man in bloot bovenlijf, aan een vrouw met blote borsten daarentegen wel. Op zich snap ik die keuze van Instagram dus wel. We mogen ook niet vergeten dat Instagram een Amerikaans bedrijf is, waar ze nog altijd veel conservatiever zijn dan hier. Bovendien zijn zowel mijn account als die van mijn mannelijke partner van Taboob Jasper gefreezed zodra we enkele foto’s van onze reeks erop hadden gepost. We merkten wel dat er geen logica zat in welke beelden nu wel of niet verwijderd werden. Na wat research kwamen we er ook achter dat soms erg vulgaire beelden wél toegelaten werden, terwijl kunstzinnige geblokkeerd werden.”

Toch is Palmers ervan overtuigd dat Instagram elke dag bezig is om die grens op punt te stellen. “Instagram moet zoveel content verwerken dat het onmogelijk is om er een strakke lijn in te vinden. Wij vonden het vooral grappig om het platform uit te dagen, een spel dat we verloren hebben want ons account is offline gehaald. Maar als paaldanseres of lingeriemerk moet dat wel enorm frustrerend zijn. Want waar trek je de grens? Mocht ik Instagram zijn, ik zou het zelf niet weten. Aan de ene kant ben ik blij dat er een filter is. Anders zouden we bijvoorbeeld ook beelden van onthoofdingen te zien krijgen. Maar aan de andere kant is het niet altijd correct waar die grens ligt. Ik denk aan artistieke foto’s van een lingeriemerk, van vrouwen die borstvoeding geven of bijvoorbeeld van Jitske, die ook al vaak geblokkeerd werden. Die zijn compleet onschuldig en dan is het jammer dat net die foto’s van Instagram geweerd worden.”