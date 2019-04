Steeds meer vijftigplussers te zien in beautycampagnes Timon Van Mechelen

04 april 2019

08u50 0 Style Waar vroeger uitsluitend jonge vrouwen te zien waren in grote beautycampagnes, kiezen merken opvallend vaker voor dames met wat meer jaren op de teller. Zo kondigde L’Oréal Paris deze week aan dat zangeres Céline Dion (51) hun nieuwe ambassadrice is. “Dat heb ik nooit zien aankomen, zeker niet op mijn leeftijd”, zei ze daar zelf over. “Wanneer je denkt dat het gedaan is, begint het eigenlijk nog maar pas.”

Iris Apfel (97) voor M.A.C. Cosmetics

De Amerikaanse zakenvrouw en modeliefhebber tekende dit jaar - op haar 97ste! - een modellencontract bij IMG. Dat leverde haar al verschillende campagnes op voor grote merken als Kate Spade en ook make-upmerk M.A.C. Cosmetics.

Maye Musk (70) voor CoverGirl

Haar modellencarrière kwam naar eigen zeggen pas echt van de grond toen ze stopte met haar haren te verven. Met haar grijze coupe was ze eind vorig jaar te zien in een beautycampagne voor CoverGirl.

Susan Sarandon (72) voor L’Oréal Paris

In 2016 werd actrice Susan Sarandon het gezicht van de haarproducten van L’Oréal Paris. “Ik kijk er naar uit om ouder te worden. Het maakt steeds minder uit hoe je eruit ziet, en het gaat meer over wie je bent”, zei Sarandon daar toen zelf over.

Tilda Swinton (54) voor Nars Cosmetics

Ze is één van de meest gevierde actrices in de business, geen wonder dat François Nars in haar de ideale persoon zag om zijn make-up te promoten. Extra opvallend is dat ze in de campagne op een lijntje eyeliner na, amper zichtbare schmink draagt.

Twiggy (69) voor Olay

In de jaren 60 was ze een waar icoon, maar dik vijftig jaar later ziet model en actrice Twiggy er nog altijd stralend uit. In 2009 was ze al eens het gezicht van verzorgingsmerk Olay, in 2015 deed ze dat nog eens opnieuw voor een haarverzorgingslijn van L’Oréal Professionel.

Helen Mirren (73) voor L’Oréal Paris

De Britse afdeling van L’Oréal Paris stelde actrice Helen Mirren in 2017 aan als ambassadrice. “Ik werd gewoon kwaad dat er steeds meisjes van 15 en 16 jaar gebruikt werden om anti-agingproducten te promoten. Zo fout”, zei ze toen in een persbericht.

Jessica Lange (69) voor Marc Jacobs Beauty

Modeontwerper Marc Jacobs gebruikt wel vaker oudere vrouwen in zijn modecampagnes, die hij liefkozend zijn muzes noemt. Ook voor zijn gelijknamige beautylijn kiest hij er al eens een dame op leeftijd uit, zoals actrice Jessica Lange die bij het grote publiek vooral bekend is van de serie American Horror Story.