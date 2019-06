Steeds meer merken maken kledij die je niét moet wassen Liesbeth De Corte

21 juni 2019

Bron: Fast Company, Eigen Berichtgeving 0 Style Goed nieuws voor iedereen die een hekel heeft aan de was en de plas: verschillende merken brengen kledij op de markt die je weken kunt dragen, zonder dat je het in de wasmachine hoeft te zwieren. En nee, dat is niet alleen om luieriken een plezier te doen, maar ook omdat het goed is voor het milieu.

Hoeveel keer draag jij een T-shirt, hemd, trui of polo vooraleer je het in de wasmand gooit? Één, twee, max. drie keer, klinkt het hier op de redactie. Een antwoord waar veel mensen zich ongetwijfeld in kunnen vinden. Het karwei neemt niet alleen tijd in beslag, maar heeft nog een groot nadeel. We weten allemaal dat de mode-industrie bij de meest vervuilende van de wereld hoort, maar ook alle wasjes zijn niet goed voor het milieu. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij gebruikt de gemiddelde Vlaming zo'n 114 liter water per dag, en een groot deel daarvan verbruiken we in de wasmachine. Bovendien verbruikt zo’n machine ook een heleboel energie.

En toch droppen we onze outfits heel snel in de wasmand. Dat bevestigde Liesbeth Verboven van Het Poetsbureau eerder al. “We gooien gedragen kleren echt te snel in de wasmand. Dat kost je veel extra werk, centen én het is niet ecologisch”, stelt ze. “Kleding die maar eenmaal gedragen is, kan je perfect weer opfrissen door ze even buiten op te hangen. Je kledingstukken blijven zo ook langer mooi, want als je ze vaak wast, verslijten ze veel sneller.”

Geur-resistent

Om deze slechte gewoonte te veranderen, brengen verschillende merken kledij op de markt die je amper hoeft te wassen. Unbound Merino is zo’n voorbeeld. Deze start-up maakt T-shirts, sokken en ondergoed met merinowol, en ze maken zich sterk dat al hun kledingstukken “geur-resistent zijn”. “Je kan het weken dragen zonder het te moeten wassen”, zo staat er te lezen op hun site.

Ook het mannenlabel Wool & Prince maakt kledij waar geen geurtje aan kan hangen. “Zweet an sich is proper. Pas als het geabsorbeerd wordt door kledij trekt het bacteriën aan, waardoor het vies kan ruiken. We hebben daarom geprobeerd om materialen te vinden die zweet niet opvangen”, licht de oprichter Mac Bishop toe. Zo maken zij ook hemden en shirts van 100% merinowol. Vorig jaar lanceerden ze ook de webshop Wool &, waar ze geur-resistente jurken voor vrouwen verkopen.

Het is natuurlijk al langer geweten dat je wol niet zo vaak moet wassen, maar het is wel opvallend dat verschillende merken zich hierin specialiseren. Het outdoormerk Icebreaker moedigt z’n klanten bijvoorbeeld aan T-shirts gemaakt van wol pas te wassen nadat het een week lang gedragen is. Het duurzame label Pangaia pakt het nog iets anders aan en maakt onder meer T-shirts van zeewiervezels. De kledij wordt bovendien behandeld met pepermuntolie zodat het langer fris blijft. De producent schat dat je met 1 stuk zo’n 3.000 liter water bespaart in vergelijking met een katoenen T-shirt. Een visie met succes, zo blijkt. Want het bedrijf is eind 2018 gelanceerd en kan ondertussen al rekenen op een heleboel bekende fans, zoals Jaden Smith, Pharrell Williams en Justin Bieber. Het blijft nog koffiedik kijken of andere, grote merken en modehuizen deze gewoonte gaan overnemen. Wij zijn alvast benieuwd.