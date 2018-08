Steeds meer mensen kopen kledij om ze dan weer terug te sturen, en dat voor Instagram Liesbeth De Corte

11 augustus 2018

13u33

Bron: The Independent 2 Style Als je de Instagramfeed van een influencer bekijkt, lijkt het wel alsof ze een kleerkast hebben ter grootte van appartement of huis. Elke dag een andere outfit dragen, dat kan de gewone sterveling zich niet veroorloven. Net daarom is er een trend ontstaan om online kledij te kopen voor een snelle fotoshoot, om de stuks daarna weer terug te sturen, beweert het Britse bedrijf Barclaycard.

#ootd, oftewel de afkorting voor outfit of the day, is ongetwijfeld een van de populairste hashtags op Instagram. Op het moment van schrijven worden er maar liefst 199.607.298 berichten gesierd door dit bijschrift, en morgen zijn het er waarschijnlijk alweer meer. Dat er op sociale media een druk is bij modeliefhebbers om geregeld met een nieuwe garderobe te verschijnen, is dan ook een understament.

Hebben al die mensen dan een goedgevulde spaarrekening die ze kunnen uitgeven aan hun kleerkast? Neen, zegt Barclaycard, een bedrijf dat wereldwijd creditcards verstrekt. Uit een rondvraag bij meer dan 2.000 Britten blijkt dat 1 op de tien bewust online kleren koopt om ze te dragen voor een post op sociale media en achteraf weer terug te sturen. Vooral vrouwen en mannen tussen 35 en 44 jaar (17 procent) geven toe dat ze op deze manier online shoppen. Ze laten dan bewust het prijskaartje aan de T-shirt, broek of jas hangen en verstoppen het, zodat ze later nog op hun beslissing kunnen terugkomen.

Ook offline

Niet alleen op sociale media ervaren mensen stress om er stijlvol en 'fashionable' uit te zien, maar ook in het echte leven zorgt dit blijkbaar voor kopzorgen. Zowat 7 procent van de vrouwen voelt zich niet goed in hun vel als ze meerdere keren voor hun vrienden verschijnen in dezelfde outfit. Opvallend genoeg is dat bij mannen zelfs 10 procent.

"Het is interessant om te zien hoe sociale media de hele verkoopbusiness beïnvloeden", reageert George Allardice van Barclaycard. "Retailers doen dan ook flink hun best om retours gemakkelijker te maken omdat ze weten dat het des te belangrijker wordt voor hun klanten."

Een kleine kanttekening: het onderzoek is natuurlijk maar uitgevoerd bij 2.000 Britten. Of er echt sprake is van een nieuwe trend, blijft dus afwachten. Maar net zoals bij de verkoop van lege parfum- en zeepflesjes op internet, wordt nog maar eens duidelijk dat je niet alles moet geloven wat je op sociale media ziet.