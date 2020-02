Steeds meer mannen gebruiken make-up: zo begin je er zelf aan

Jeffree Star: z'n naam zegt u misschien niets, maar de Amerikaanse YouTuber heeft miljoenen volgers én dollars dankzij z'n eigen make-uplijn. Bij Ici Paris XL was zijn nieuwe collectie in één dag helemaal uitverkocht. "Een significant deel van de kopers zijn mannen" zegt woordvoerster Selma Nederhoed. "We zien de vraag bij hen steeds groter worden."

Iets wat Katherina Kitsinis van Ontrend Agency niet verbaast. "De tijd dat mannencosmetica beperkt bleef tot scheergerei en verzorgingsproducten in discrete verpakkingen, is voorbij. Er is een ware make-uprevolutie aan de gang. De wereldwijde beautymarkt voor mannen zal tegen 2024 naar schatting 73 miljard euro waard zijn." Wij laten drie mannelijke make-upfans aan het woord én geven enkele tips.

Jan Wallyn (30)

"Pure verwennerij"

"Ik draag geen make-up om mijn zelfvertrouwen op te krikken. Ik vind het gewoon heerlijk om voor de spiegel te zitten en te beslissen hoe ik me die dag ga opmaken. Het is mijn ritueel, een vorm van intimiteit. Pure verwennerij ook", zegt Jan Wallyn, algemeen directeur van het Brusselse cultuurhuis Zinnema. "Meestal houd ik het bij lichte producten. Ik definieer graag mijn wenkbrauwen en smeer weleens foundation of concealer op 'strategische plekken': oneffenheden, pukkels of wallen. Soms heb ik ook een avontuurlijke periode. Dan durf ik frisse en felle kleuren op mijn ogen of lippen te smeren. Maar er gaan ook maanden voorbij zonder dat ik het doe, omdat ik er gewoonweg geen tijd voor heb."

Adrien de Biasi (22)

"Om mannelijkheid te accentueren"

De Brusselse student Adrien de Biasi beschouwt zichzelf als een beginner. "Dankzij een vriendin die make-upartieste is, experimenteer ik sinds vorig jaar met cosmetica. Op sociale media volg ik veel androgyne figuren, zoals Jeffree Star. Ik vind het leuk om te zien hoe mannelijke influencers zich schminken en zo de gendernormen verleggen." Zelf wil hij er niet vrouwelijker uitzien. "Integendeel, ik probeer net mijn mannelijkheid te accentueren. Ik scheer bijvoorbeeld een deeltje van mijn wenkbrauw en vul het kale gat met foundation. Zo lijkt het alsof ik daar een litteken heb: best wel stoer. (lacht) Soms wrijf ik ook rode lippenstift rond mijn ogen. Dat creëert een mannelijke, diepe blik. Het komt zelfs een beetje luguber over."

Jef Seuntjens (21)

"Zonder make-up kom ik niet buiten"

Een halfuur is Jef Seuntjens, een student communicatiemanagement uit Neerpelt, dagelijks in de weer met zijn make-up. "Ik ben er al sinds mijn 14de mee bezig. In het begin deed ik het om mijn zelfvertrouwen op te krikken: ik had een oneffen huid en dat maakte me heel onzeker. De laatste paar jaar ben ik me echt intensief beginnen te schminken. Ik kijk enorm op naar YouTubers als Jeffree Star en haal veel inspiratie uit hun looks. Dankzij hen sta ik sterker in mijn schoenen." Jef komt naar eigen zeggen nooit meer buiten zonder make-up. "Ik heb intussen ook alle technieken voor gevorderden onder de knie: contour, blush, baking, highlight, noem maar op.”

Zelf proberen? Zo begin je eraan

Ben je geïnteresseerd in make-up, maar heb je geen flauw idee hoe je eraan moet beginnen? Ines Borgonjon, senior make-upartieste en woordvoerster bij MAC Cosmetics, geeft enkele praktische tips.

"Mannen die last hebben van fijne lijntjes of donkere kringen, of gewoon een frissere blik willen, komen al een heel eind met een goede OOGCRÈME. Alles wat je moet doen, is de doorschijnende gel onder je ogen aanbrengen. Heel toegankelijk dus voor wie nog nooit make-up gebruikt heeft." Heb je last van wilde wenkbrauwen of een onverzorgd uitziende baard? Dan kan een BROW GEL hulp bieden. "De naam doet vermoeden dat het louter voor je wenkbrauwen bedoeld is, maar je mag het ook aanbrengen aan je snor of baard. Je kunt kiezen tussen transparante gel of één met een tint. Het middeltje zit in een tube en komt met een borsteltje. Daarmee kam je het in je wenkbrauw of andere gezichtsbegroeiing. Het zorgt voor een meer verzorgde blik en een vollere baard."

Mannen die tot slot snakken naar een egalere huid, kopen best een FOUNDATION. "Het ideale product om roodheid, vlekjes en andere oneffenheden te maskeren. Let wel: zo'n foundation kan erg dekkend en dik aanvoelen. Kies dus voor een middel dat licht is van textuur."