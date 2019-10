Stap jij volgend jaar in het huwelijksbootje? Dit zijn de grootste trends voor trouwjurken in 2020 Liesbeth De Corte

21 oktober 2019

08u59

Bron: Who What Wear 1 Style Is je partner op één knie gaan zitten, om vervolgens een ring aan je vinger te schuiven? Dan is de kans groot dat je al op zoek bent naar de trouwjurk van je dromen. We helpen je een handje en sommen de grootste trends op, gespot op de Bridal Fashion Week in New York.

Laagjes

Dat een huwelijkstaart vaak gemaakt wordt uit verschillende verdiepingen, weten we al. Nieuw is dat trendy trouwjurken óók bestaan uit laagjes. Heel hip. Zeker als je een rok combineert met een topje.

• Rok met laagjes van needle & thread, € 395, online te koop.

• Midi-jurk van Ivy & Oak, € 229,95, online te koop.

Veren

Kant is het materiaal bij uitstek bij bruidsmode. Mag het voor jou eens iets anders zijn? Dan kan je kiezen voor een jurk afgewerkt met veren.

• Cape met veren van Elie Saab, € 1.895, te koop via Net-A-Porter.

• Jurk met veren van Valentine Avoh, meer info via Valentine Avoh.

Roze

Wie geen klassieke bruid wil zijn, kan overwegen om níet in het wit naar het altaar te wandelen. Romantisch zachtroze is een populair alternatief.

• Satijnen jurk van Sessùn, € 255, online te koop.

• Lange poederroze jurk van BHLDN, € 246,19, online te koop.

Opvallen met mouwen

Maar al te vaak is een open rug dé manier om op te vallen met je bruidskleed. Wie in 2020 in het oog wil springen, gaat voor een jurk met bijzondere mouwen. Powmouwen bijvoorbeeld. Of ga Hailey Bieber achterna en draag een off-the-shoulder jurk.

• Off-the-shoulder jurk van Reformation, € 605, online te koop.

• Jurk met pofmouwen van Asos, € 165,99, online te koop.

Kostuum

Waarom zou de bruidegom de enige zijn die in een kostuum mag trouwen? Steeds meer bruidjes kiezen ervoor om ook in een pak in het huwelijksbootje te stappen. Ook leuk: een blazer over een stijlvolle slipdress.

• Jumpsuit van CO, € 1.380, te koop via Net-A-Porter.

• Jumpsuit van Karolien Verstraeten, meer info via Karolien Verstraeten.