Sportief en een beetje geld teveel? Louis Vuitton verkoopt gewichtjes en volleyballen van 1.850 euro Nele Annemans

20 april 2020

12u25 0 Style Omdat we met z’n allen in ons kot moeten blijven, verkopen sportartikelen voor thuis al enkele weken als zoete broodjes. Het ideale moment moeten ze bij Louis Vuitton gedacht hebben om ook een resem fitnessattributen zoals dumbbells op de markt te brengen. En het prijskaartje? Daar vallen zelfs de rijksten onder ons van achterover.

Bol.com zag het vorige maand al: sportartikelen zijn momenteel hot business. Zo verkochten ze tijdens de eerste dagen van de lockdown maar liefst 500% meer halters en consorten dan net voor de coronamaatregelen.

Het was dan ook niet geheel onverwacht dat grote merken zoals Louis Vuitton ook op de sportkar zouden springen. En sommige mensen zijn bereid om daar heel diep voor in hun buidel te tasten. Zo verkochten de dumbbells en het springtouw - inclusief het bekende Louis Vuitton-logo - meteen uit in het Verenigd Koninkrijk. Prijskaartje? Voor de exclusieve gewichtjes tel je zo’n slordige 1.850 euro neer, het springtouw haal je daarentegen voor ‘amper’ 450 euro in huis. Beide sportartikelen zijn wél nog op voorraad in België.

Nog onder andere in hun assortiment: een pingpongset van 1.550 euro, een golfset van 595 euro en een volleybal van 1.850 euro. Voor al wie geïnteresseerd is: de hele collectie vind je hier.