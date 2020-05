Sporten in openlucht mag weer: met deze rugzakken arriveer je in stijl op de les Stéphanie Verzelen

15 mei 2020

13u06 1 Style Hoera, we mogen weer naar de sportles – als die buitenshuis doorgaat tenminste. En dan heb je natuurlijk een tas nodig waar je al je materiaal in kwijt kan. Deze rugzakken zijn praktisch én fashionable – ja, dat kan! – en doen alle hoofden op het veld in jouw richting draaien.

Bij een sportieve outfit horen sportieve accessoires. Dus laat je gewone handtas thuis en ga voor een handigere rugzak. Bang dat je er dan als een scholier uitziet? Niet nodig, als je de juiste shopt. Koop er ten eerste eentje in een luxueuzere stof: polyester, nylon of canvas zijn een no-go; leer, suède of fluweel zijn stijlvoller. En let ook op de details. Mooie ritsen in goud of zilver stralen meer klasse uit dan een plastic rits, bijvoorbeeld. Qua kleur blijf je beter bij neutralere tinten. Een rugzak in neon, pastel of felle patronen doet al snel denken aan iets dat een student zou dragen.

Inspiratie nodig? Wij shopten zeven geslaagde exemplaren voor jou bij elkaar!

1/ Greenburry, 149,95 euro, online te koop.

2/ Anna Morellini, 98,70 euro in solden, online te koop.

3/ Expatrié, 49,90 euro, online te koop.

4/ Calvin Klein, 119,90 euro, online te koop.

5/ Jost, 219 euro, online te koop.

6/ Pier One, 34,99 euro, online te koop.

7/ Anna Field, 34, 99 euro, online te koop.

Meer inspiratie nodig? Bekijk het aanbod op Ninashop.be.