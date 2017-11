Sporten in de kou? Draag extra zorg voor je huid Sophie Vereycken

16u07 188 Shutterstock Style De afgelopen dagen zijn de temperaturen flink gezakt. Tijd voor warme winterjassen en wollen sjaals. Ook loopshortjes ruimen baan voor warme leggings. Maar hoe bescherm je je huid als je buiten gaat sporten? Want die ijswind laat je wangen helemaal ruw en rood achter. Wij spraken met dermatoloog Ilan Karavani.

Eerst het slechte nieuws. Joggen bij vriestemperaturen is inderdaad niet zo goed voor je huid. Maar je kan jezelf wél beschermen! Wat gebeurt er precies met je huid als je buiten gaat sporten in de winter?

Ruwe en droge huid

"De gure temperaturen zorgen ervoor dat de vetten in je huid gaan bevriezen," legt dokter Karavani uit. "Je kan dat het best vergelijken met de structuur van boter op kamertemperatuur en boter in de koelkast. Doordat de vetten bevriezen wordt de huid minder soepel. Daarnaast zakt het metabolisme én gaat de huid minder talg aanmaken, waardoor ze minder goed beschermd is tegen externe factoren, zoals de koude."



Het resultaat is een ruwe en droge huid die op termijn zelfs kan gaan ontsteken en irriteren. En dat is - helaas - nog niet alles, want ook andere aandoeningen zoals couperose en eczeem staan ervoor bekend om onder invloed van de koude te verergeren.

Extra bescherming

Het goede nieuws is dat je makkelijk zelf je voorzorgen kan nemen. "Het belangrijkste is dat je een goede barrière creëert tussen je huid en de buitenlucht", raadt Karavani aan. "De eskimo's doen dat al langer, zij smeren vet op de huid om die zo te beschermen tegen de koude."



Bij ons hoef je natuurlijk nog niet meteen voor zo'n glimmend vetlaagje te gaan, maar kies wél voor een crème die net iets rijker is dan de dag- of nachtcrème die je in de zomer gebruikt. Ga dus op zoek naar crèmes die intensief hydrateren en beschermende en voedende ingrediënten bevatten als vitamine E en C, jojoba-olie, hyaluronzuur en glycerine.

Kalmeer de huid

"Daarnaast kan je het gedane kwaad proberen te herstellen met stoffen die de huid kalmeren, zoals pro-biotica", tipt dokter Karavani. "Dat zijn goede bacteriën die de weerstand van onze huid verhogen en ontstekingen - zoals een droge en geïrriteerde huid - verminderen." Dat doen ze door de slechte microben te bestrijden en uiteindelijk te elimineren.



Tegenwoordig zijn er tal van beautymerken die pro-biotica extracten gebruiken in hun crèmes. Onder andere merken als La Roche-Posay, Clinique en Ikari ontwikkelden al crèmes met pro-biotica. Als je het liever zo goedkoop mogelijk houdt, kan je ook gewoon thuis zelf een masker van Griekse yoghurt DIY'en.

Van binnenuit

Tot slot kan je je huid ook van binnenuit proberen te versterken met behulp van suplementen. Voedingssuplementen met Omega 3 zitten boordevol gezonde vetzuren die je huid soepel en gehydrateerd houden, maar ook probiotica bestaan in supplementvorm.



Let wel op, dergelijke voedingssuplementen zijn vooral een bijkomende vorm van bescherming die je best gebruikt in combinatie met een topische crème.



De gure wind is dus geen excuus om die loopschoenen thuis te laten staan!