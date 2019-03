SpongeBob in een stijlvol avant-gardejasje Liesbeth De Corte

14 maart 2019

09u48 0 Style Een zin waarvan ik nooit had gedacht dat ik hem zou schrijven, en toch: SpongeBob SquarePants heeft zijn debuut gemaakt op de catwalk. De gele spons, die in een ananas diep in de zee woont en zo gek is als een kaassoufflé, was de inspiratiebron voor de nieuwste collectie van de Nederlandse designer Marlou Breuls.

De modeweek in Amsterdam is al afgelopen, maar toch blijft één show nazinderen: die van Marlou Breuls. De reden? Speciaal voor de 20e verjaardag van SpongeBob werd aan de Nederlandse ontwerpster gevraagd om haar collectie te wijden aan het iconische figuurtje van Nickelodeon. Die opdracht was Breuls op het lijf geschreven, want ze gebruikt vaker kleurrijke en opvallende vormen in haar ontwerpen. Zo heeft ze eerder al outfits gemaakt voor Björk en Sia, 2 zangeressen die bekend staan om hun avant-gardeachtige en opmerkelijke kledijstijl op het podium.

Het resultaat was een ode aan SpongeBob en zijn vrienden. Eén model liep de catwalk op in een uit de kluiten gewassen geel kleed, dat gebaseerd is op de ananas waarin het tekenfiguurtje woont. Nog een hoogtepunt was het latex zeemeerminnenkleed of de handtasjes gewijd aan SpongeBob. Om het geheel af te maken, droegen de modellen ook een soort visnetje over hun hoofd, alsof ze juist uit de oceaan geplukt waren.

Om maar te zeggen: Breuls pakte uit met een reeks gedurfde silhouetten. Die zijn ook bij buitenlandse media in het oog gesprongen. Het Amerikaanse tijdschrift Paper Magazine hoopt zelfs luidop dat iemand de gele SpongeBob-jurk durft dragen naar het Met Gala, het jaarlijkse extravagante benefietgala van het Metropolitan Museum of Art in New York.

Ondanks het feit dat de ontwerpen niet bepaald draagbaar zijn, is Breuls volgens het AD toch van plan om een kledinglijn op de markt te brengen op basis van haar ontwerpen. Wanneer de collectie verkrijgbaar is, is nog niet duidelijk.