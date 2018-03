Spice Girl Victoria Beckham blijft voor girl power gaan evd

17 maart 2018

17u51

Bron: VP EMEA #shemeansbusiness talk 0 Style Ondertussen is de springerige Spice Girl een koele businessvrouw geworden, maar in haar bedrijf werken wél 75% vrouwen. Beckham gaf een Facebook-interview aan Nicola Mendelsohn, CEO van Facebook Europa, waarin ze benadrukt dat ze nog steeds voor girl power gaat.

"Ik word elke dag geïnspireerd door de vrouwen in mijn bedrijf.", zegt Beckham. "Niet alleen werken ze heel hard, maar ze hebben ook gezinnen en combineren dat. Ze zijn zo sterk."

"Het merendeel van mijn directie bestaat uit vrouwen. En ze hebben die job niet gekregen omdat ze vrouw zijn, maar wel omdat ze de beste in hun job zijn." "Ik vind het enorm sterk om te zien hoe vrouwen zich professioneel ontplooien en ook een gezin draaiende houden. Dat is multitasken, dan heb je veel borden in de lucht. Het toont hoe ver we als vrouwen gekomen zijn."

Haar voorbeelden in de modewereld? "Er zitten heel wat sterke vrouwen in de modewereld. Anna Wintour bijvoorbeeld, die ook mama is. En vrouwelijke ontwerpers ontwerpen nu écht voor vrouwen. Dat schept zoveel mogelijkheden. Via mode kan je vrouwen zich goed over zichzelf doen voelen."

Via social media vertelt ze ook graag over haar modebedrijf en hoe ze het doet, want ze vindt het belangrijk dat vrouwen ervaringen delen en elkaar helpen. "Je hebt vrouwen die het geheim van iets ontdekken en dat dan liever voor zichzelf houden, zo ben ik niet. Ik deel graag wat ik weet of wat ik ontdekt heb in die tien jaar in de modewereld."