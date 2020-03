Kids Fashion Gesponsorde inhoud Spelen toegestaan: de nieuwe communie- en lentefeestoutfit is party- én playproof Aangeboden door WE Fashion

03 mei 2020

08u00 0 Style Een picture perfect communie- of lentefeestoutfit waar je kind ook heerlijk zichzelf in kan zijn? Tuurlijk! Feestelijk betekent vandaag ook comfortabel, losjes en speels. Een compromis vinden tussen feest- en speelkleren? Zo doe je dat…

Nog heel even en het is feest voor je kind. Een communie- of lentefeest voelt net zo spannend als een verjaardag: er komen familie en vrienden, de tafel is gevuld met lekker eten, er zijn cadeautjes natuurlijk en hopelijk ook wat zon.

En wat draagt je kind op die speciale dag? Misschien zijn er op dat vlak wel wat compromissen nodig… Ga je helemaal mee in wat je kind wil, dan staat je zoon straks misschien in voetbaltenue in de kerk? Hoe voeg je net die feestelijke knipoog toe, dat wordt de uitdaging. Of hoe zwak je af, want misschien wil je dochter glitterstof en ruches en bloemetjes én ook nog een vleugje neon…

Dress up, dress down: tips voor de perfecte communie- of lentefeestoutfit

- Voorzie meerdere opties: heb jij het graag extra feestelijk, maar ziet je kind dat totaal anders? Mix & match! Combineer bijvoorbeeld een broek, hemd en mouwloos vestje met nette schoenen en een strikje tijdens het officiële gedeelte, tijdens het feest draagt je zoon een T-shirt onder datzelfde vestje en mogen die coole sneakers aan.

- Ga voor een feestelijke knipoog: misschien kies je eerder voor sportief, speels of nonchalant? Met de juiste details zorg je voor de confetti over de outfit. Voor de jongens zijn er bijvoorbeeld leuke strikjes of een cool hoedje, bij de meisjes zorgt een bloemenkrans in het haar, kleurrijke nagels, een streepje goud of glans in de outfit voor het feestgevoel.

- Let’s talk about money: hoeveel wil je uitgeven? Hou een maximumbedrag in gedachten en laat dat ook aan je kind weten. Zo bespaar je hem of haar straks een eventuele teleurstelling wanneer het in de winkel iets te enthousiast begint te passen.

- Kijk verder dan de feestdag. Je kind ziet er prachtig uit, maar no way dat je het met die outfit naar school of vriendjes laat gaan? Waarom voor feestkleren kiezen die maar één dag uit de kast komen… Zorg dat die broek, dat jurkje of op z’n minst een groot deel van de outfit een langer leven tegemoet gaat. Zorg ook om die reden dat je de kleren niet te krap koopt. Je kind groeit zo’n zes centimeter per jaar…

- I like to move it! Zelfs al plan je geen resem activiteiten maar enkel een lekkere feestmaaltijd, toch is het zo goed als zeker dat je zoon of dochter straks vooral zal spelen met vriendjes, neven en nichten. Kies dus voor een kwalitatieve en comfortabele outfit die tegen een stootje kan.

- Vergeet de details niet. Waarschijnlijk werk je voor je feest met een thema: een kleur, bloemen, vlinders, een sport. Trek dit op een subtiele manier door in de kleding. Of misschien werk je omgekeerd en laat je je voor de aankleding van je feest inspireren door een print of tint van de feestoutfit.

- Smile! Discussies over de perfecte kleren zijn zo’n tijdverlies. Het is feest voor je kind, en dat betekent dus dat je ook een beetje in zijn of haar ideeën moet meegaan. En verder? Maak er vooral een onvergetelijke dag van!

DOE SAMEN ALVAST WAT INSPIRATIE OP…

WE Fashion pakt uit met The Dressed Up-Collection, jongens- en meisjeskleren die extra feestelijk ogen, maar ook lekker comfortabel zitten en die je de maanden nadien gewoon perfect kan doordragen.

Surf even langs: wefashion.be.