Speelse mix bij Siem: Het woonportret STUDIO COFFEEKLATCH

15 maart 2019

15u04 0 Style Door speeltuigen als meubels te integreren en tweedehands met leuke accessoires te mengen, creëert Siem Devos een opvallend origineel interieur. Daar worden zij, haar man en kinderen blij van.

Hoe zou je je woning en je stijl omschrijven?

“Met mijn man Tim en twee kinderen woon ik in een oud rijhuis in Ninove. Wat me zo charmeert aan het pand,

zijn de kleine kamertjes en de originele elementen die grotendeels bewaard gebleven zijn. In mijn interieur combineer ik graag Scandinavische elementen met vintage en tweedehandsobjecten die we scoren op beurzen, markten en in kringwinkels. Het resultaat is eigenzinnig, speels en verre van afgelikt. Hoe kan het anders, met twee kleine kinderen?”

Heb je leuke tips om een interieur kindvriendelijk te maken?

“Ik heb een hekel aan rondslingerend speelgoed in de leefruimte. De kinderen nemen veel plaats in, maar we leven hier wel met z’n allen. In huis sta ik erop dat alle speeltjes mooi opgeborgen worden in de kast, in opbergmanden en in kratjes. Grote opvallende speeltuigen, zoals de glijbaan van Arthur and Friends, mogen gezien worden. Verder vind ik het belangrijk dat alle meubels tegen een stootje kunnen.”

Welke karaktereigenschap herken je van jezelf in de familiewoning?

“Ik ben tamelijk impulsief, wat zich vertaalt in mijn aankopen. Als ik iets zie, moet ik het meteen hebben, zonder er al te veel over na te denken. Soms wil ik alles in huis veranderen, en dan doe ik dat. Ik laat me door niets of niemand tegenhouden. Decoreren moet fun zijn. De leukste dingen kom ik meestal onverwacht tegen.”

Koop je soms spullen waarvan je er eigenlijk al te veel hebt?

“Ik koop te veel kinderkledij. (lacht) De leukste populaire kindermerken scoor ik bij lokale winkels zoals Anna Pops, Pepatino en Room4Kids in Aalst, Studio Aimée in Sint-Truiden en Goldfish in Mechelen. Lokale handelaars ondersteunen vind ik belangrijk, omdat ik zelf een lingeriewinkel uitbaat. Ik zou het heel jammer vinden, mochten de boetieks uit het straatbeeld verdwijnen. Een echte winkel waar je terechtkan voor een persoonlijke service, is toch iets helemaal anders dan de online business.”

Wat was je laatste grote aankoop voor het huis?

“De grote, okergele fluwelen zetel in de leefruimte komt van Sissy-Boy. Kinderen in huis betekent dat je compromissen moet sluiten in het decoreren van je woning. Esthetiek is belangrijk. Betaalbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid ook. Met het aankopen van dure meubels en een mooi tapijt ga ik nog even wachten tot de kinderen wat ouder zijn.”

Heb je een inspiratiebron of een stijl waardoor je je laat leiden?

“De Belgische modeontwerper Dries Van Noten is een grote inspiratiebron. Ik hou van zijn intense kleurenpalet, de combinatie van prints, gouden accenten en vintage elementen. Zijn invloed manifesteert zich in de slaapkamers: in de mix van stoffen, materialen, kleuren en interieuraccessoires. Ik heb enkele accessoires van hem in mijn garderobe.”

Heb jij een kamer van jezelf, een ruimte die de kinderen niet mogen betreden?

“De zolder is mijn terrein. Het is mijn speelruimte, mijn naaikamer. Op vrije momenten, wanneer de kinderen

’s avonds in bed liggen, naai ik kleertjes aan elkaar. Naast kinderkledij maak ik ook spulletjes voor mezelf met stofjes van De Stoffenkamer in Gent en fabrik UNIK in Ninove. De zolder is het werk van mijn broer, die schrijnwerker is onder de naam Design by Devos.”

Is je familie verder nog aanwezig in je huis?

“Jazeker. De reiskoffer die in de living staat, is van mijn opa geweest. Een tijdje stond hij bij mijn moeder, die hem laten herstofferen heeft. Hij wordt nu gebruikt als bar. Ik hou ervan om oude objecten een nieuwe bestemming te geven. Zoals je ziet, wordt de turnplint nu gebruikt als zitbank en het onderstel van een spinnewiel doet nu dienst als tv-meubel.”

Zijn er ook objecten die je bewaart uit jeugdsentiment?

“In de slaapkamer van de kinderen staat een oude tuinkabouter. Toen ik met de Giro Driekoningen vierde, had ik die gestolen uit een voortuin. Ik ben erg gehecht aan het onding. Het verhuist overal mee naartoe, omdat ik er geen afscheid van kan nemen.”

Hoe zit het met reissouvenirs? Heb je er veel?

“We gaan eigenlijk niet zo vaak op vakantie. De vintage kinderfiets heb ik gekocht op een marktje in Frankrijk, waar we de mensen bezochten van wie we het huis gekocht hebben. Die fiets is van Hazel en ze rijdt er nu mee. De banden hebben we vervangen en de techniek laten nakijken.”

Naast de kinderfiets staat er ook een hometrainer in de leefruimte. Waar komt die vandaan?

“De hometrainer heb ik aangeschaft, omdat ik na de bevalling van Magnus weer in shape wilde raken. Ik heb die

gekocht in de Fietserij in Aalst. De winkel maakt deel uit van Cimorné, een leuke hotspot en aanrader als je in Aalst bent. In een voormalige kringwinkel hebben verschillende ondernemers de krachten gebundeld. Je kan hier fietsen kopen, maar ook planten scoren bij Drift, koffiedrinken bij De Bevoorrading en leuke houten objecten ontdekken bij Plank. Ik kom er vaak met de kinderen.”

Wie is ze?

• Siem Devos (29)

• woont in een rijhuis in Ninove, runt lingeriewinkel Bustique in Geraardsbergen

• mama van Hazel (4) en Magnus (2)