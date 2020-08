Speciale zonnecrème voor je kind? Hierop moet je letten volgens de dermatoloog

Style Dat de zon onze meest gevaarlijke vriend is moeten we je vast niet meer vertellen. Een goede bescherming tegen de zon vanaf jonge leeftijd is dus essentieel. Maar moet je als ouder een aangepaste zonnecrème kopen voor je kroost? Wij vroegen het aan dermatoloog Thomas Maselis.

Niets zo fragiel als een kinderhuid. Het is dan ook hoogstnoodzakelijk om je kind al vanaf de geboorte voldoende te beschermen tegen schadelijke uv-straling. Kinderen mogen dan veelal de meest enthousiaste zonnekloppers zijn, hun huid zal het meest en het snelst schade ondervinden van de zon. “Een kinderhuid is heel wat dunner en gevoeliger dan die van een volwassene, en beschikt bovendien nog niet over alle natuurlijke beschermingsmechanismen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat tot tachtig procent van de huidschade door de zon optreedt tijdens onze kinderjaren”, zegt dermatoloog Thomas Maselis, die tevens oprichter is van Euromelanoma, de Europese campagne ter preventie van huidkanker. “Wanneer je weet dat langdurige blootstelling aan de zon - vaak in combinatie met zonnebrand - kan leiden tot huidkanker, is de optelsom simpel: regelmatig en genoeg smeren.”

“Voor kinderen kies je daarom altijd voor een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. Voor baby’s en peuters onder de twee jaar gebruik je er bij voorkeur eentje met een minerale zonnefilter. Een crème met zo’n minerale filter bevat partikeltjes die uv-licht weerkaatsen of absorberen, waardoor hij het zonlicht weerkaatst of verstrooit.”

Aangezien kinderen op vakantie het liefst in en rond het water spelen, is ook daar de nodige oplettendheid meer dan gewenst. “Het gebruik van een waterproof zonnecrème is aan te raden, maar let er wel op dat zelfs dan nog regelmatig smeren essentieel is. Bij het afdrogen na een zwembeurt veeg je immers al snel een laagje zonnecrème mee weg, waardoor je minder lang beschermd bent dan de verpakking doet vermoeden. Smeer elke vier uur een nieuw laagje zonnecrème, maar verhoog de frequentie naar om de twee uur als je kind in het water speelt”, aldus de dermatoloog.

Voor kinderen stopt het niet bij een goede smeerbeurt alleen. “Voor een klein kind staat veilig zonnen gelijk aan onrechtstreeks zonnecontact. Een kind moet dus voldoende buiten komen, maar wel steeds goed beschermd worden tegen uv-straling. Voor hen, maar ook voor volwassenen, is de felle middagzon tussen 11 en 15 uur het meest gevaarlijk.”

Een tere babyhuid is hypergevoelig aan uv-stralen, waardoor je voor een goede bescherming het best je toevlucht neemt tot een parasol op de kinderwagen, een goede kindvriendelijke zonnebril en uv-werende kleding wanneer je plant om voor langere tijd in de zon te vertoeven.

Hoe zit dat met tieners?

Voor tieners is het dan weer enorm belangrijk dat ze het belang leren inschatten van een goede zonnebescherming. Dat wil bij uitbreiding zeggen dat ze dus zelf hun verantwoordelijkheid voor het goed en voldoende smeren leren opnemen. “Een goede zonnecrème voor tieners is er eentje die ze regelmatig en voldoende smeren”, aldus dermatoloog Maselis. “Dat wil ook zeggen dat een dure zonnecrème daarom niet per se beter is dan een goedkope. Alle zonnecrèmes zouden in principe de bescherming moeten bieden die op de flacon aangegeven staat. De grote verschillen in prijs schuilen in de additieven die in de crème in kwestie zitten. Extra ingrediënten tegen huidveroudering of voor een bescherming van de celkern doen het prijskaartje vaak snel oplopen. Daarnaast betaal je uiteraard vaak ook voor het merk zelf. Aan de andere kant ben je natuurlijk wel zeker dat je een goed product in handen hebt wanneer je een goed merk koopt. Kies daarom steeds voor een zonnecrème die je zelf aangenaam vindt en die je ook vaak smeert.”

Ook acnegevoelige tienerhuidjes letten het best op met blootstelling aan de zon. “Voor tieners luidt de boodschap dan ook dat ze op vakantie beter niet te veel in de zon komen, en wanneer ze dat wel doen, kunnen ze het best steeds een aangepaste zonnecrème gebruiken. Voor een gevoelige huid is de zonnefilter immers niet het probleem, maar wel de basis waarin deze opgelost is”, aldus Maselis. “Die moet niet-comedogeen zijn. Dat wil zeggen dat die niet te vettig mag zijn, zodanig dat tieners er geen puistjes van krijgen.”