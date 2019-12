Spaanse koningin trekt jurk van Dries Van Noten aan Margo Verhasselt

12 december 2019

09u53 1 Style De Spaanse koningin Letizia (47) woonde de 36ste editie van de prijsuitreiking voor journalisten in Madrid bij en dat deed ze in een creatie naar de hand van Dries Van Noten.

Vorig jaar verkocht Van Noten zijn eigen modelabel aan het Spaanse bedrijf Puig. Dries Van Noten was één van de weinige resterende modemerken dat nog niet was opgekocht door een groot bedrijf en bovendien succesvol was.

Puig is onder andere eigenaar van de modemerken Carolina Herrera, Nina Ricci en Paco Rabanne, enkele van de lievelingsmerken van Letizia. De jurk met rozenmotief die de koningin uitkoos, maakt deel uit van Van Notens herfst- en wintercollectie en kost zo'n 1.860 euro.