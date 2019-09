SOS Summer Beauty Blues: ontzomeren voor gevorderden Sophie Vereycken

12 september 2019

14u16

Bron: NINA 0 Style Vakantie is als een goede Netflixserie: liefst zou je nooit meer iets anders doen, maar toch ligt er altijd een snode maandagmorgen op de loer. En alsof het einde van de vakantie nog niet erg genoeg was, doet ons lichaam een duit in het zakje.

Het einde van de zomervakantie is niet alleen mentaal een domper, ook lichamelijk krijgen we het zwaar te verduren. Je teint is op slag doffer, die coupe soleil wordt coupe somber en dat zomerkleurtje lijk je op de terugweg ergens verloren te hebben. Een genadeloos gevolg van de overgang van strand- naar bureaustoel. Terwijl de zonnestralen ervoor zorgen dat we endorfines aanmaken, waardoor we opgewekter door het leven gaan en onze botten, haren en nagels een boost krijgen dankzij de vitamine D, geldt het omgekeerde evenzeer. Bij thuiskomst maken stress, airco en pollutie onverbiddelijk een einde aan die summer high. Al kan je het proces vertragen.

Oh nee, Ibiza-acne

Plots puistjes die je spiegelbeeld ontsieren terwijl je de hele vakantie van een puntgaaf velletje genoten hebt? Leuk is het niet, maar normaal gelukkig wel. “Tijdens de zomermaanden zorgt de uitgebreide blootstelling aan de zon ervoor dat onze huid dikker wordt”, vertelt dermatologe Ingrid Van Riet. “Dat proces vindt vooral in de oppervlakkige dode cellagen plaats. Daardoor gaan de poriën sneller afsluiten, waardoor ze makkelijker ontsteken en acneletsels vormen.” Willen we liever niet, dus gaan we massaal in de tegenaanval. Een goede reiniger en – als je geen last hebt van ontstekingen – een milde scrub om dode huidcellen te verwijderen, kunnen al wonderen doen. Verder zijn producten op basis van salicylzuur, vitamine A en zink de ideale partners in crime. Deze stoffen exfoliëren, kalmeren, werken ontstekingsremmend of kunnen de talgproductie verminderen.

Als de nood het droogst is

Een lange vlucht naar huis en de droge aircolucht op kantoor eisen hun tol. Geen wonder dat die zomerteint in sneltempo in een schraal afkooksel verandert. Dermatologe Ingrid Van Riet: “De verhoogde luchtsnelheid van de lucht rondom ons op kantoor zal ervoor zorgen dat vocht in de huid gemakkelijker verdampt. Vergelijk het met blazen in een kopje thee: dat zorgt ervoor dat de warme thee sneller verdampt en afkoelt. Hetzelfde gebeurt met de huid. Door die extra verdamping kan de huid droger worden, omdat ze meer vocht doorlaat. Voorkomen? Dat kan door de huid te verzorgen met een hydraterende crème of intens verzorgend masker. Zo zal ze beter vocht vasthouden.”

Eén, twee, drie, pollutie

Terwijl je op vakantie nog stond te twijfelen of foundation nu in de glascontainer of gewoon in de vuilnisbak moet – wie heeft dat ding nog nodig met zo’n stralende zomerteint? – kan je na enkele dagen terug in België alweer niet meer zonder. Want zonder een egaliserend filterlaagje ziet je huid er vooral grijs en grauw uit. Dat is niet zo gek, vertelt de dermatologe: “Je huid heeft afgezien van de zon, is misschien wat verbrand geweest, blootgesteld aan zee en zout. Als reactie daarop gaat de huid een beetje verdikken aan de bovenste oppervlakkige lagen, waardoor je dat grauwe effect krijgt. Het enige wat je daartegen kan doen, is die dode huidcellen die zich aan de oppervlakte opgestapeld hebben, weer verwijderen door de huid te peelen. Dat kan thuis, met behulp van een borstel, een ruwe handschoen of ecologische scrub, maar ook bij de huidkliniek kan je terecht voor een peeling. Die stimuleert de celactiviteit, waardoor je meteen meer éclat krijgt, en daarna neemt de huid veel beter ingrediënten op, waardoor je het maximum uit je verzorgingsproducten haalt.”

Daar zit je, Sneeuwwitje

Heb je zo hard je best gedaan om ondanks die factor 50 toch met een mooi bruin kleurtje thuis te komen, is daar eenmaal op kantoor niets meer van te merken. Niet zo gek, want onze huid verliest dagelijks miljoenen huidcellen, waardoor de gemiddelde levensverwachting van je zomerse teint niet zo lang is. Ingrid Van Riet: “Onze huid is van nature voorgeprogrammeerd om zich elke 28 dagen te vernieuwen. Na 28 dagen worden de oude huidcellen vervangen door nieuwe, lichter gekleurde cellen die nog geen zon gehad hebben. Kortom: je kleurtje blijft maar een viertal weken goed, en vervaagt daarna geleidelijk.” Zet de douchekraan niet te heet, want heet water beschadigt de barrièrefunctie en stript de huid van het natuurlijke laagje oliën dat ons kleurtje beschermt. En smeer na het douchen een hydraterende bodylotion. Zo voorkom je dat je sneller gaat vervellen. Tot slot: wees niet bang om eens vals te spelen. Niemand die ziet dat die zomerse tint uit een potje komt.

Hoofdzaken

De zon zorgt ervoor dat onze lokken automatisch een tintje oplichten, terwijl het zilte van de zee het haar lichtjes uitdroogt waardoor het veel meer volume heeft. Hét recept voor een haardos die altijd goed valt. Helaas is de aanmaak van vitamine D in ons thuisland wat minder, is het zeezout ver te zoeken en krijgen we minder andere vitamines binnen (au revoir, exotisch fruit en knapperige groenten). Thuis hetzelfde effect nabootsen kan gelukkig wel. Bijna elk merk heeft nu een zeezoutspray, waarmee je makkelijk datzelfde beachy effect kan bereiken. Nog een nazomers nadeel: eenmaal thuis groeit je haar vaak minder goed. Ingrid Van Riet: “De combinatie van vitamine D en de warmte die onze hoofdhuid en de bloedcirculatie stimuleert, zorgt ervoor dat ons haar beter groeit.” Drink voldoende water en borstel je haren regelmatig. “Daarnaast hebben zwavelhoudende aminozuren, die je vindt in vlees en vis, een positieve invloed op de haargroei.”

Groen achter de oren

Blondines die het al eens aandurfden om zonder badmuts in een zwembad te plonzen, weten: dat doe je geen tweede keer. Je gaat met een prachtige blonde haardos onder, en komt groen boven. Dat heeft niets te maken met chloor, wel met zogenaamde metaaloxiden in het water. Zo bevat zwembadwater koperoxiden; die gaan zich binden met de haarschacht en veroorzaken zo die gevreesde groene schijn. Ook natuurlijke blondines zijn er gevoelig voor, net als brunettes, al is het bij hen gewoon minder zichtbaar. De oplossing staat trouwens in je keukenkast: ketchup. Meng één derde haarmasker met twee derde ketchup en laat een kwartiertje intrekken. De rode tint van de ketchup zal de groene schijn in je haar neutraliseren. Of trakteer jezelf op een namiddagje kapsalon om je kleur op te frissen. De nieuwste techniek om de zomer in je haar te brengen is hairbronzing. Door de warme pigmenten in de kleuring verdwijnt de groene schijn en ziet je haar er weer glanzend en fris uit.