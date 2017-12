SOS regenweer: 7 geboden om die leren handtas lang(er) mooi te houden Sophie Vereycken

11u04 0 getty Style Op de laatste dag van het jaar halen we naar aloude gewoonte onze beste kleren boven. Of bij wie voor één keer niet te laat was om een nieuwjaarsoutfit te shoppen: onze nieuwste. Helaas ziet het ernaar uit dat het weer dit jaar roet in het eten strooit. Zo hou je die lederen handtas (en bij uitbreiding: schoenen) toch mooi.

Diamonds are a girl's best friend, zo luidt het bekende liedje. Al had die musicalschrijver duidelijk nog nooit van handtassen gehoord. Ze zijn er in alle soorten en maten, alle vormen en leersoorten. En stuk voor stuk doen ze mijn hart sneller kloppen. Klinkt herkenbaar? Dan wil je die geliefde tas(sen) ook in topconditie houden natuurlijk. Dit zijn de 7 geboden van redactrice/handtasjunkie Sophie.

1. Gij zult altijd uw tas beschermen

Leer en water zijn geen goede combinatie. Een avontuurtje in de regen zonder je tas in te spuiten leidt al snel tot vlekken, uitdroging en andere leerkwaaltjes. Spuit dus al-tijd je tas in voor je een stapje in de wereld zet. Eén keer om de maand herhalen zorgt ervoor dat je nooit zakdoekjes moet bovenhalen, zij het om het water van je tas of die tranen omdat het kwaad al geschied is te drogen.

2. Gij zult conditioner niet alleen op haren gebruiken

Van wat is leer gemaakt? De huid van dieren. En net zoals onze eigen huid, kan die soms ook erg droog worden. Veel zonneschijn, maar ook gure weersomstandigheden en gewoon 'ouderdom' kunnen ervoor zorgen dat het leer na verloop van tijd niet meer zo soepel aanvoelt en zelfs barstjes gaat vertonen. Om dat te voorkomen (of te herstellen) gebruik je best een speciale leerconditioner. Met een kleurloze vochtinbrengende crème blaas je iedere handtas nieuw leven in!

3. Gij zult uw tas proper houden

Jij stapt met enige regelmaat onder de douche (hopen we), je schoenen krijgen af en toe een onderhoud, geef dan ook je handtas minstens één keer per jaar een opknapbeurt. Je sleept het ding immers dagelijks met je mee door weer en wind, geen wonder dat je tas vuil wordt. Maak een doekje vochtig en kuis zowel de buiten- als de binnenkant. Hardnekkige vuiltjes krijg je meestal weg met babydoekjes, die zijn zacht genoeg om het leer niet te beschadigen, maar zijn wel erg efficiënt in het verwijderen van vuil en stof. Is er zelf echt geen beginnen aan? Breng je tas dan naar de schoenmaker, die kunnen wonderen verrichten.

4. Gij zult het verschil kennen tussen leer, lakleer en suede

En ze dus ook anders behandelen. Lakleer hoef je immers niet in te spuiten tegen de regen, en poets je één keer om de zoveel tijd op met een speciaal product voor lakleer. Suede kan je dan weer wel inspuiten met een water- en vuilafstotende spray, maar pas op met conditioners. Gebruik enkel kleurloze crèmes waar specifiek op aangegeven staat dat ze ook voor suede geschikt zijn. Haal ook een speciale suede/nubuck vuil verwijderaar in huis, dit is een soort gommetje dat snel vlekken verwijdert zonder het materiaal te beschadigen.

5. Gij zult uw tas goed bewaren

En dan bedoel ik niet dat je er zuinig op moet zijn en ze nooit mag gebruiken. Integendeel. Maar als je je tas een dagje rust gunt, bewaar je ze best wel op een goede manier. En dat betekent: in de stofzak (als je die bij de aankoop hebt gekregen natuurlijk) en liefst ook nog opgevuld met oude T-shirts of ander zacht materiaal. Zo voorkom je dat de tas haar vorm verliefst of - erger nog - inzakt en er op bepaalde plaatsen plooien ontstaan.

6. Gij zult uw leersoorten kennen

Naast gewoon leer, lakleer en suede heb je ook verschillende soorten leer. Zo is geitenleer bijvoorbeeld veel steviger dan lamsleer. Doorgaans zie je dat aan de textuur van de tas. Is de tas korrelig en weegt ze wat meer? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk geitenleer of kalfsleer in handen. Oogt het leer erg glad en voelt het zacht aan? Dan is het waarschijnlijk lamsleer. Let daar ook op bij de aankoop en het verzorgen van de tas: lamsleer is veel delicater en heeft veel meer bescherming en verzorging nodig dan geitenleer en kalfsleer.

7. Gij zult opletten met sleutels

En lange nagels en andere scherpe voorwerpen. Zeker als je een lamsleren tas hebt (zie hierboven), hou je best je handen - inclusief lange nagels - thuis. Krassen zijn immers moeilijk zelf weer te herstellen (een beetje conditioner kan helpen bij oppervlakkige schrammen). Bewaar je sleutels, balpen of andere scherpe voorwerpen dus in een apart vakje of tasje zodat ze zeker de binnen- en buitenkant van je tas niet kunnen beschadigen.