SOS modderschoenen: met deze tips krijg je ze weer wit mv

19 augustus 2019

10u09 0 Style Allemaal goed en wel, die festivalpret op Pukkelpop, maar hoe krijg je na zo’n weekend vol miezer en modder in godsnaam je sneakers weer proper? We sommen de beste (door ons uitgeteste) tips op.

1. Babydoekjes

Babydoekjes zijn handig om de billetjes van je baby proper te krijgen, maar ze zijn ook bijzonder effectief om je witter sneakers mee schoon te houden. Idealiter ga je ongeveer één keer per week met de vochtige doekjes over je sneakers. Zo heeft het vuil geen kans om diep in je schoenen te trekken, waardoor ze veel langer wit blijven. Maar ook na een avondje uit bijvoorbeeld, zijn babydoekjes ideaal om alle vuilresten weg te krijgen.

Extra tip: gebruik babydoekjes met lotion in, zo bescherm je in één keer ook je sneakers.

2. Tandpasta

Je krijgt er je tanden wit mee, en blijkbaar ook je schoenen. Er wordt aangeraden om de tandpasta op je sneakers te smeren, en daar over te gaan met je tandenborstel. Maar dat duurde ons iets te lang, dus probeerden we het trucje uit met een grotere schoonmaakborstel. En wat blijkt? Je krijgt er je sneakers ook witter dan wit mee en het duurt amper een paar minuten. Je moet wel even stevig doorschrobben, wil je alle vuiligheid eraf krijgen. Ga nadien even over je schoenen met een vochtig doekje, en klaar is kees.

Extra tip: werkt volgens onze eigen bevindingen beter met een tandpasta voor witte tanden.

3. Ossengalzeep

We schreven er hier al over, en na talloze andere trucjes te hebben uitgeprobeerd, blijft sneakers met ossengalzeep poetsen onze persoonlijke favoriet. Wrijf simpelweg met een nat sponsje over de blok zeep en begin te schuren aan je schoenen. Je zult zien dat je er écht al het vuil afkrijgt. Zijn je witte veters ook niet meer wit? Haal ze eruit, maak ze nat en vouw je spons er dubbel over. Ga zo een paar keer op en neer en spoel daarna af met water.

Extra tip: werkt het best met een blokje zeep en niet met vloeibare zeep.