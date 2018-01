SOS miezerweer: zo vermijd je een bad hairday door de regen Sophie Vereycken

31 januari 2018

Voor je humeur is dat grijze regenweer al geen topper, voor je kapsel zo mogelijk nog minder. Je mag vanmorgen nog zo vlijtig geborsteld hebben, twee stappen in de regen en niemand die nog gelooft dat je lokken überhaupt ooit al een kam van dichtbij gezien hebben. Niet met deze tips, beloofd.

Een gewaarschuwd vrouw is er twee waard, dus zodra het weerbericht motregen of ander slecht nieuws voorspelt, weet je wat je te doen staat: je haar zo strak mogelijk vastspelden. Een strakke paardenstaart bijvoorbeeld, of een ballerinaknotje.

Je springt ook best niet onder de douche wanneer het buiten miezert, gewassen lokken pluizen immers sneller. Doe ze bij elkaar, gebruik een klein beetje droogshampoo aan de kruin en niemand die ziet dat je haren eigenlijk een wasbeurt nodig hadden.

Een stijltang gebruiken voor je de deur uitgaat? Geen goed idee. Ten eerste heeft het geen zin, aangezien de regen de krul in je lokken net meer tot uiting brengt. Maar daarnaast zal de stijltang je haren droger en brozer maken. Hallo, pluishaar.

Heb je gespleten punten? Dan weet je dat regenweer de onhebbelijke gewoonte heeft om die extra te doen opvallen. Dat komt omdat vocht je haar doet kroezen, en dan springen die gespleten puntjes plots extra in het oog. Gebruik daarom haarolie in de puntjes om je haar te verzwaren zodat de regen er minder effect op heeft. Of krul de punten een klein beetje naar binnen, zo blijven die gespleten punten verborgen.