SOS katerkop: 6 manieren om er toch fris uit te zien Margo Verhasselt

01 januari 2019

12u02

Bron: The Cut 0 Style Ziet je gezicht er wat meer opgezwollen en roder uit dan normaal? Heb je droge plekjes? Zijn je ogen rood en droog? Proficiat, dan was gisterenavond een succes. Helaas niet zo leuk als je vandaag nog ergens je hoofd moet laten zien. Celebrityschoonheidsspecialistes Joanna Vargas en Joanna Czech schieten te hulp met hun beste tips om er toch zo fris mogelijk uit te zien.

“Als mensen een kater hebben, dan hebben ze eigenlijk een lichte ontsteking", legt Vargas uit, die onder andere het gezicht van Julianne Moore onder handen neemt. Die ontsteking uit zich in de niet zo mooie tekens die we hierboven al even opsomde. Maar maak je geen zorgen. Je katergezicht kan vaak beter verholpen worden dan dat bonzend hoofd. Dit zijn de beste tips van een dermatoloog en enkele celebrityschoonheidsspecialisten.

1. Scrub je huid

Hangt er nog een laag make-up van de vorige nacht op je snoet? Verwijderen die handel. Als een grondige wasbeurt op dit moment een te grote opdracht is, gebruik dan een zachte make-upremover waarvoor je geen water nodig hebt.

Vargas raadt aan om de huid te scrubben, zodat de natuurlijke glans terugkeert en droge plekjes verdwijnen. Ook dermatoloog Elizabeth Tanzi meent dat een scrub een goede manier is om de huid wakker te maken en je bloedsomloop te stimuleren.

2. Masseer je gezicht

De oplossing tegen een opgezwollen gezicht? Een gezichtsmassage! De experts zijn unaniem: een massage helpt voor een goede circulatie en zorgt ervoor dat je gezicht in een mum van tijd opnieuw minder gezwollen is.

3. Water

‘Drink water als je een kater hebt', het advies is zo oud als de straat, maar ook voor je gezicht kan water helpen. De schoonheidsspecialistes mixen een hydraterend serum en masker dat ze daarna aanbrengen met een vochtige make-upspons.

Als je energie genoeg hebt om je eigen masker samen te stellen, meent Vargas dat je het best eentje maakt met yoghurt en honing. Yoghurt vermindert de ontsteking van de huid en honing hydrateert op zijn beurt.

4. Ice, ice, baby

“Neem wat ijsblokjes uit de vriezer en wrijf ermee over je gezicht en nek”, verklapt Czech. Ze doet dit bij haar klanten om zwelling en roodheid te verminderen. Daarnaast maakt ze tijdens afspraken ook gebruik van koude lepels om de gevoelige zone rond de ogen te ontzwellen.

5. Geen glitter

Vandaag nog een feestje op de planning? Dan heb je waarschijnlijk zin om je gezicht te verbergen onder een laagje make-up en misschien wat glitter hier en daar. Geen goed idee menen de experts. Glitterende oogschaduw en extreme make-up gaan een gevoelige huid snel irriteren en zo nog meer aandacht trekken naar plaatsen waar je het net niet wil.

6. Gebruik kleur

Zie je eruit alsof je net terug ontwaakte uit een winterslaap? Dan is een warme, opmonterende kleur exact wat je nodig hebt. Probeer dikke poeders op de huid even te vermijden, zeker als je huid momenteel droog aanvoelt. Poeder op een droge huid gaat namelijk droge plekjes benadrukken. Wat is wel een goede optie: blush in crèmevorm en een gekleurde lippenbalsem.