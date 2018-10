SOS gekrompen kledingstukken: zo herstel je ze Nele Annemans

21 oktober 2018

14u11

Bron: Goed Gevoel 0 Style Eerlijk? Wij zijn gek op het herfstseizoen. Want hey, er zijn maar weinig stuks in onze kledingkast die zowel warm, makkelijk als stijlvol zijn. Dan is het ook zo zonde als je favoriete wollen trui krimpt tot een kindermaat doordat iemand (oké, oké, we waren het zelf) hem per ongeluk in de droogkast stopte. Maar geen paniek! Als je dit korte stappenplan volgt kan je je weer in geen tijd in je favoriete trui hullen.

Stap 1

Vul je gootsteen met lauw water en voeg ongeveer een eetlepel van je conditioner of babyshampoo toe (voeg wat meer toe als je trui of ander kledingstuk erg gekrompen is).

Stap 2

Dompel je te klein geworden trui onder en laat hem 30 minuten weken.

Stap 3

Laat het water weglopen uit je gootsteen. Knijp nu voorzichtig het overtollige water uit je trui. Wring of spoel hem zeker niet uit. Tip: druk je trui lichtjes tegen de gootsteen om het teveel aan water eruit te krijgen.

Lees ook: Deze wasfouten vermijd je beter

Stap 4

Leg een dikke handdoek op een vlakke ondergrond zoals je vloer of tafel en leg je trui erover. Rol nu de handdoek, met je trui erin, op. Laat even liggen tot de handdoek het water heeft geabsorbeerd.

Stap 5

Rol je trui er opnieuw uit en trek hem nu hij nog vochtig is opnieuw zachtjes in zijn oorspronkelijke vorm. Laat hem daarna aan de lucht drogen en ta-da: je favoriete trui ziet er weer als nieuw uit. Als je trui erg gekrompen is, laat hem dan op een vlakke ondergrond liggen en stretch hem elke 30 minuten uit terwijl hij droogt.

Waarom werkt dit?

Conditioner en babyshampoo verzachten en versoepelen de kledingvezels waardoor ze flexibel genoeg worden om je kledingstuk opnieuw in zijn origineel vorm te trekken. Makkelijker kan haast niet! (Maar was je wollen truien de volgende keer met koud water en stop hem niet meer in de droogkast, oké?)

Dit vind je vast ook leuk:

De trendkleur voor deze herfst maakt je opvallend vrolijk

Dit zijn de beste wastips voor jouw lingerie

12 jurken om de herfst zwierig door te komen

Bron: goedgevoel.be