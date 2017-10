SOS bloemengate: welke schoenen draag je bij welke gelegenheid? Sophie Vereycken

12u57 0 Dương Trần Quốc voor Unsplash Style De Nederlandse vicepremier Hugo de Jonge stal de show met zijn etiquette-expert Reinildis van Ditzhuyzen aan NOS. Maar wat draag je dan wél op welke gelegenheid? De Nederlandse vicepremier Hugo de Jonge stal de show met zijn vrolijke bloemenschoenen die - zacht gezegd - opvielen in een zee van doorsnee schoeisel. "Kan echt niet", aldus Nederlandse

De kans mag dan klein zijn dat we ooit bij de koning worden uitgenodigd, àls het toch zo ver is, ben je maar beter voorbereid. En trek je dus best geen witte bloemenschoenen aan. Wie de koning een bezoekje brengt, krijgt ook duidelijke instructies op de uitnodiging. En die volg je maar beter op. Eén blik op de groepsfoto wijst uit dat uitdrukkelijk gevraagd was om donkere schoenen aan te trekken, iets waar de Jonge duidelijk zijn - euhm - laars aan lapte.

ANP De beruchte schoenenkeuze van minister Hugo de Jonge

Groepsfoto's

Dat geldt overigens niet alleen voor wie bij de koning op visite gaat. Van zodra er groepsfoto's genomen worden, zorg je best dat er duidelijke afspraken zijn. Afspraken waar iedereen zich dan ook aan houdt. Op die manier wordt er een eenheid gecreëerd, wat uiteindelijk de mooiste foto's oplevert. Wanneer één iemand zich echter niet aan de regels houdt, zal die net harder opvallen. En dat is niet alleen niet de bedoeling, het is ook niet erg collegiaal ten opzichte van de anderen.

Gala

Op black tie-evenementen kan je als man quasi niet verkeerd gaan. Er is immers maar één optie: zwart. Laat die bruine of bordeauxrode schoenen in de kast staan, hoe mooi je ze ook vindt. De stijl van de schoenen maakt dan weer niet erg uit, zowel glanzend lakleder als glad kalfsleer of zelfs fluweel is toegestaan. Vrouwen daarentegen hebben iets meer kleurkeuze, al is een pump die gesloten is aan de tenen wél een must.

Opgekleed

Een net evenement maar niet overdreven chique? Dan zijn er meerdere opties mogelijk. Het enige dat je als man zeker niet mag doen, is lakleder kiezen. Glanzend leder is gereserveerd voor erg formele evenementen. Vrouwen houden best ook rekening met de stijl va het evenement. Is het eerder conservatief? Dan kies je best voor een traditionele pump die zo'n 5 tot 7 centimeter hoog is. Ook open schoenen waar enkel je grote teen uit komt piepen, zijn toegestaan, op voorwaarde dat je tenen mooi verzorgd én gelakt zijn. Ga je naar een cocktailfeestje? Dan kan je ook open sandaaltjes uit de kast halen, én mag de hak wat hoger.

Op bezoek bij anderen

Wat je aantrekt wanneer je bij vrienden of kennissen langs gaat, moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Maar moet je die schoenen nu eigenlijk aanhouden of toch beter uitdoen bij aankomst? Dat hangt af van de gastheer en gastvrouw. Als ze erom vragen, doe je schoenen dan uit zonder mopperen. Zorg dus ook dat je altijd schone sokken aanhebt. Ontvang je zelf gasten? Laat het hen dan best op voorhand weten als je verwacht dat ze hun schoenen uitdoen, op die manier kunnen ze zich voorbereiden en een paar sokken of slippers meenemen.