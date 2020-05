Sorry, bankrekening: je kan nu 80 nieuwe, kleine modemerken shoppen op Asos Stéphanie Verzelen

29 mei 2020

15u02 0 Style Door de lockdown zijn we ons er des te meer van bewust hoe belangrijk het is om kleinere ondernemers te steunen. En dat heeft ook Asos helemaal gesnapt: de grote onlinewinkel heeft tachtig nieuwe, onafhankelijke modemerken toegevoegd aan Asos Marketplace.

In deze tijden is het nog niet vanzelfsprekend om bij kleinere shops te gaan winkelen. Terwijl het net wel gigantisch belangrijk is dat we die dappere zelfstandigen steunen in coronatijden. Daarom is het zo’n fijn nieuws dat Asos het nu makkelijker maakt om bij die kleine modemerken te shoppen. De tachtig nieuwe namen die nu op de Asos Marketplace staan, zijn onafhankelijke of vintage verkopers. Zo biedt Asos een fijn tegengewicht voor de grote ‘fast fashion’-merken op de webshop.

Vintage vondsten

Met die verkopers erbij, staan op Asos Marketplace nu zo’n 800 kleinere modemerken. De subwebsite is de place to shop als je op zoek bent naar unieke (vintage) items of stukken van jonge ontwerpers of indiemerken. En ook mooi: Asos laat die ontwerpers en merken momenteel geen maandelijkse kost betalen om op hun Marketplace te verkopen.

Een van de bekendste nieuwkomers? Het Britse Truman Markets, een wereldberoemde markt van kleine en vintage modemerken op de Londense Brick Lane. Zo’n twintig verkopers die normaal op die markt hun items verkopen, doen dat nu via Asos Marketplace. We spotten onder andere vintage Levi’s, unieke juwelen, tweedehands designeritems en tientallen hemdjes met originele prints in de selectie. Hebben!