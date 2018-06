Sophie wil andere rolstoelgebruikers duidelijk maken dat er geen beperkingen zijn op vlak van mode TVM

11 juni 2018

09u16

Bron: Metro 3 Style Leuke kleren vinden die ook nog eens makkelijk zitten in een rolstoel is geen sinecure voor mensen met een fysieke beperking. Daarom wordt er al snel teruggegrepen naar meer functionele en praktische kledij, maar dat is niet aan de Britse Sophie Bradbury-Cox besteed. Zij wil koste wat het kost bewijzen dat je er ook hip en fleurig kunt bijrollen en dus deelt ze haar outfits op Instagram om zo anderen te inspireren.

Sophie Bradbury-Cox zit in een rolstoel vanwege een spierziekte waardoor ze niet op haar benen kan staan. Ze houdt van kleren en vooral dan van kleurrijke stuks. Scrol even door haar Instagrampagina en je zult meteen zien wat we bedoelen. Ze is al sinds kinds af aan bezig met mode, maar haar beperking maakt het haar niet altijd even makkelijk. “Omdat we dag in dag uit neerzitten, past kleding ons anders aan. Door mijn conditie heb ik bijvoorbeeld ook een slechte doorbloeding in mijn benen, waardoor ik hele brede schoenen nodig heb. Er zijn gespecialiseerde merken die deze verkopen, maar stijlvol zijn die helaas allesbehalve,” vertelt ze aan Metro.

“Er moet dringend iets veranderen voor mensen met een beperking die zich comfortabel maar ook trendy willen kleden,” gaat ze verder. Door haar eigen outfits te delen op Instagram hoopt ze mensen te inspireren en dan vooral anderen in een rolstoel. “Toen ik opgroeide waren er geen rolmodellen in een rolstoel. Ik wil aan lotgenoten tonen dat er geen beperkingen zijn, en dat je trots moet zijn op wie je bent en kleren moet dragen waar jij je gelukkig in voelt.” Voor Sophie zelf zijn dat overduidelijk felle kleren. “Ik weet niet wat het is, maar ik word er gewoon gelukkig van als ik kleurrijke kleren draag.”

“Er moet nog zoveel veranderen in de modewereld,” vertelt Sophie. “Het is goed dat merken nu meer en meer plussize modellen gebruiken, maar mensen met een beperking zijn tegelijkertijd nergens te bespeuren. “Er moet veel meer diversiteit komen op de catwalk en in campagnes, want ik wil echte mensen zien in de kleren en niet gewoon een onrealistisch type. Er zijn miljoenen verschillende soorten mensen in de wereld en het is tijd dat de modewereld dat eindelijk gaat inzien,” aldus Sophie. Amen!

Is it just me or has it gone a bit chilly?! I don’t wanna be getting jumpers back out but at least this ones ultra colourful 👍🏻🌈 Een foto die is geplaatst door null (@fashionbellee) op 08 jun 2018 om 10:01 CEST

It’s the weekend! 🙌🏻 I’m excited for bbq’s, garden parties and hopefully, a little bit of sunbathing ☀️🤞🏻 Een foto die is geplaatst door null (@fashionbellee) op 02 jun 2018 om 10:50 CEST

Was about to put a lil caption about feeling wild on a Tuesday, then I realised it’s Wednesday 🙈 I’ve got no idea what day it is apparently!! Een foto die is geplaatst door null (@fashionbellee) op 30 mei 2018 om 08:40 CEST

I find wearing trousers difficult because I’m in a wheelchair all day and they get uncomfortable so when ASOS make polka dot flared leggings that look like trousers.. I’m all over that! 🙌🏻🙌🏻 Een foto die is geplaatst door null (@fashionbellee) op 25 mei 2018 om 19:52 CEST

You know you’re old when your Saturday afternoon excitement is to treat yourself to expensive toilet paper in the weekly food shop 🙈🙈🙈 Een foto die is geplaatst door null (@fashionbellee) op 12 mei 2018 om 17:36 CEST

Had an amazing time at my besties wedding yesterday! 👰🏻🤵🏻 Een foto die is geplaatst door null (@fashionbellee) op 24 mrt 2018 om 10:17 CET