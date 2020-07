Sophie test: herbruikbare watjes voor een duurzame beautyroutine Sophie Vereycken

25 juli 2020

11u58 3 Style Als beautyredactrice is het mijn plicht om dol te zijn op make-up. Een taak die ik zeer ernstig neem, want ik sta ‘s morgens met veel plezier tien minuutjes vroeger op om de inhoud van mijn toilettas op mijn gezicht te smeren. Alleen, dat moet er ‘s avonds ook weer af. En daar heb ik doorgaans zo’n watje of vier voor nodig. Duurzaam? Niet echt. Dus dat moet anders.

Vier wattenschijfjes maal 365 dagen. Nu was ik nooit de beste in wiskunde, maar zelfs ik weet dat dat véél is (1.460 om precies te zijn, met dank aan Google). Gelukkig maak ik me niet elke dag op, al blijft het alsnog een enorme hoeveelheid die ik jaarlijks in mijn afvalemmer kegel. Dat kan beter, en gelukkig zijn er tegenwoordig heel wat alternatieven om mij daarbij te helpen. Maar welke werken écht?

Annayaké Makeup Remover Sponge, 14,30 euro bij Parfuma

Deze herbruikbare make-upremover van Annayaké is nog het best te omschrijven als een soort van stijlvol zeemvel. Recht uit de verpakking is de spons hard, maar dat is snel verholpen door 'm even onder de kraan te houden. Volgens Annayaké zorgt het absorberend materiaal ervoor dat alle onzuiverheden, restjes vuil en make-up in een mum van tijd verdwijnen. Dat is niet gelogen: de spons voelt heerlijk zacht aan en laat mijn huid schoon achter. Daar stopt het echter. De witte kleur was niet meteen de beste keuze van het designteam: zelfs na een duik in mijn wasmachine en mijn verzameling aan eufemismen kan ik de kleur na één keer wassen als ‘ecru’ beschrijven. Maar het grootste nadeel? Je hebt erg veel water nodig voor de spons zacht en gebruiksklaar is. Een gemiste kans, zeker als je net uit duurzaamheidsoverwegingen de overstap zou maken.

Glov, On the Go Makeup Remover, 13,95 euro bij Zalando

De herbruikbare doekjes van Glov zijn eigenlijk een ode aan het washandje, zij het in een nieuwere, hippere versie. Dankzij de microvezels heb je zelfs geen reinigingsproduct meer nodig: enkel water toevoegen, zachte ronddraaiende bewegingen maken et voila. Was ik in het begin nog sceptisch, dan heb ik nu standaard zo’n washandje 2.0 in mijn gymtas zitten. Ideaal voor een snelle reiniging, maar om mijn huid voor het slapengaan echt volledig schoon te krijgen gebruik ik liever iets zwaarder geschut. Wassen doe je trouwens best niet in de wasmachine, maar met de hand en een stukje zeep. Een nachtje laten drogen en je kan het probleemloos opnieuw gebruiken. Wel om de twee tot drie maanden eens vervangen.

Holland & Barret, Dunne wasbare wattenschijfjes, 8,99 (6 stuks) bij Holland & Barret

Al zolang ik mij kan herinneren, zweer ik bij de double cleansing methode. Eerst micellair water om het meeste van mijn make-up te verwijderen, vervolgens een melk of olie om alle restjes volledig weg te spoelen. Ik was dan ook het meest benieuwd naar de échte traditionele wattenschijfjes in wasbare vorm, want die blijven toch de onovertroffen bondgenoot van mijn micellair water. Tot nu. Deze wasbare wattenschijfjes zijn alles wat ik zoek in een herbruikbare variant: ze zijn dun, waardoor ze makkelijk product opnemen, en zacht genoeg voor de tere huid rond de ogen. Extra handig: ze komen in een pakje van zes, dus je wasmachine hoeft geen overuren te draaien.