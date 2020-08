Sophie test: de beste lipsticks die wél onder je mondkapje blijven zitten Sophie Vereycken

01 augustus 2020

10u05 0 Style Mooi hoor, die rode lipstick. Tot je na een treinrit of wandeling richting je bureau eindelijk dat mondkapje van je snoet haalt en de kleur naar je kin geëmigreerd is. Moeten we lippenstift echt vaarwel kussen? Of zijn er alternatieven?

Normale mensen hebben lievelingsauteurs, lievelingsdieren en lievelingskleuren. En ik? Ik heb lievelingscosmetica. Mijn absolute nummer één is lipstick. De juiste tint rood frist meteen je teint op, brengt leven in de brouwerij en niemand die die wallen ziet. U begrijpt: dit zijn moeilijke tijden voor mij. Want wie draagt er nog lipstick als 1) toch niemand het ziet, en 2) de kans groot is dat het kleurtje na een halfuur met mondkapje vooral aan de binnenkant van dat stoflapje plakt? Om maar te zeggen: dat kon ik niet laten gebeuren, dus onderwierp ik vier zogenaamde 'long lasting lipsticks’ aan de test.

Dior Addict, Lip Tattoo, 33,50 euro bij ICI PARIS XL

Al sinds jaar en dag is dit de lipstick die met mij meegaat op vakantie. De reden: je hoeft ‘m slechts één keer aan te brengen en vervolgens hoef je er de rest van de dag niets van aan te trekken. En ook de mondkapjestest doorstaat hij met glans. Deze vloeibare lipstick heeft zijn naam niet gestolen: de kleur trekt quasi meteen in je lippen, en laat daar de rest van de dag een mooi waasje achter dat nergens op afgaat. In tijden waarin ik voor elke stap buiten mijn voordeur een mondkapje aanmoet mijn absolute redding. P.S. De Maybelline Superstay Matte Ink doet min of meer hetzelfde voor een derde van de prijs.

MAX Factor Lipfinity Rising Star Collection, 17,99 euro bij Kruidvat

Voor deze lipstick heb je wat geduld nodig, al loont het wel. Breng eerst de kleur aan op je lippen, en laat een volle minuut drogen. Vervolgens breng je vochtingbrengende topcoat aan. Die zorgt ervoor dat je lippen niet te droog aanvoelen (een must onder zo'n mondkapje) en geeft een mooi glansje. Dat de kleur tot wel 24u zou blijven zitten - zoals het verkooppraatje belooft - durf ik te betwijfelen. Maar hij overleeft wel probleemloos een voormiddag en mondkapjestreinrit. Wanneer ik aankom op het werk zit mijn lipstick perfect, blijkt de binnenkant van mijn masker maagdelijk wit en is de verbazing van de gezichten van mijn collega’s af te lezen.

Estée Lauder, Pure Color Envy Paint-On Liquid Lipcolor, 34,90 euro bij Planet Parfum

Liquid lipcolors staan erom bekend dat ze de hele dag op hun plaats blijven zitten. Dat klopt, want na een halfuurtje in de supermarkt met mijn kapje op, zit de kleur daar nog steeds. Helaas zit hij óók op mijn mondmasker en mijn kin. Een heel fijne lipstick voor wie een intense kleur zoekt die lang houdt, maar misschien eventjes bijhouden voor coronavrije tijden.

Yves Saint Laurent, Tatouage Couture Velvet Cream, 39 euro bij De Bijenkorf

De naam - tatouage - doet vermoeden dat deze net als die van Dior in mijn lippen trekt, maar ik merk al bij het aanbrengen dat het kleurtje meer op mijn lippen blijft liggen. Het is dan ook met enige twijfel dat ik het mondkapje om doe voor mijn dagelijkse wandeling. En ja hoor, bij thuiskomst zie ik een mooie afdruk op de binnenkant van het masker en een kleintje op mijn kin. Niet onoverkomelijk: wie twee minuutjes de tijd om zich wat te fatsoeneren kan perfect presentabel de rest van de dag door. Ik kies echter liever voor alternatieven die minder moeite kosten.

