Solide parfums: een nieuwe trend? “Ze zijn beter voor je huid én ruiken langer lekker” Stéphanie Verzelen

07 september 2020

10u03 1 Style Er beweegt wat in de parfumwereld. Haarparfum, poederparfum of zelfs geparfumeerde armbandjes: alternatieve manieren om een geurtje te dragen winnen aan terrein. Ook populairder? Solide parfums. Samen met Miriam Rouw van beautyboetiek Fin Du Jour onderzoeken we of zo'n aroma in een blokje de moeite is.

Echt nieuw is het niet, solide parfum. In 2018 al kende het een boost in populariteit. Ook wij namen het toen op in een lijstje met alternatieven voor het klassieke parfum. En zo kunnen we nog millennia teruggaan, want ook in het Oude Egypte gebruikte men gelijkaardige geurende zalven. In de tombe van farao Toetanchamon werd er zelfs eentje teruggevonden.

Extra verzorgend

Anno 2020 is vaste parfum opnieuw hip. Grote merken komen met nieuwe creaties en steeds meer media pikken de trend op. Miriam Rouw, zaakvoerster van cosmetica- en lifestyleboetiek Fin Du Jour, ziet dat als een gevolg van een grotere tendens in de parfumwereld. “Parfummerken proberen de laatste jaren extra vernieuwend te zijn. Ze komen met haarparfums of geurende armbandjes, zoals die van Diptyque. Ook leuk is het poederparfum, de ‘Kabuki Perfumes’ van Byredo, bijvoorbeeld. Dat zijn ronde tubes met dikke kwasten waaruit een geurend poeder komt, dat je dan zachtjes over je pols en nek kan verdelen.”

“En zeker sinds de pandemie is ook het verzorgende aspect van beauty extra belangrijk geworden”, zegt Rouw. “Skincare wordt belangrijker en mensen grijpen terug naar zachte manieren om hun huid te soigneren. Vaste parfums zijn wat dat betreft een schot in de roos.” Het basisingrediënt van een solide parfum is immers olie – veelal een plantaardige olie of bijenwas – en dat is veel beter voor de huid dan alcohol.

Langer genot

En zo heeft solide parfum wel meer voordelen, weet Rouw. “Zo’n blok parfum is een tikkeltje ecologischer dan een klassieke spray. Het komt in een veel kleiner doosje – vaak zo groot als dat van een lippenbalsem – en er is geen pompje nodig: qua verpakking heb je dus minder grondstoffen nodig en minder afval achteraf.” Plus, zo’n klein blokje neem je erg makkelijk mee op reis. Wel jammer: behalve Le Labo bieden beautymerken voor zover we weten nog niet de mogelijkheid aan om je lege verpakking achteraf bij te vullen. Dat zou qua ecologie nog een grote stap vooruit zijn.

Je doet langer met zo’n blokje dan met een klassieke spray Miriam Rouw

Ook mooi meegenomen: je hebt langer genot van een een solide parfum. Enerzijds blijft de geur ervan een tijd langer hangen. “Hoe vetter immers de substantie van een parfum, hoe langer je het parfum ruikt”, aldus Rouw. En zo’n parfum van was of olie is natuurlijk best vet. Anderzijds omdat je van een solide parfum minder nodig hebt voor hetzelfde effect. “Qua prijs-kwaliteit doen vaste parfums het heel goed”, zegt Rouw. “Voor eentje van Diptyque betaal je 40 euro: je krijgt wel een kleinere verpakking, maar omdat de geur intenser is en langer blijft, doe je doorgaans langer met zo’n blokje dan met een spray.”

En een solide parfum is ook liever voor je huid. Vaak is de alcohol in een klassiek parfum de boosdoener en in de zomer kan dat zelfs, in combinatie met zonlicht, voor pigmentvlekken in je hals zorgen. Zo’n parfum op basis van olie of was is wat dat betreft zachter en soms zelfs voedend.

Testen? Dit zijn onze favoriete solide parfums

1. ‘Lyric Woman Solid Parfum’ van Amouage, 97,86 euro, online te koop.

2. ‘Nectarine Blossom & Honey Solid Scent’ van Jo Malone London, 17 euro, online te koop.

3. ‘La Panthère Eau de Parfum Solid Parfum’ van Cartier, 52,34 euro, online te koop.

4. ‘l’Ombre Dans l’Eau Solid Perfume’ van Diptyque, 40 euro, online te koop.

5. ‘Thé Noir Solid Perfume’ van Le Labo, 89 euro, online te koop.

6. ‘Junk’ van Lush, 13 euro, online te koop.