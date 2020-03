Solidair naar school: de leukste slaapkledij voor pyjamadag lvds

11 maart 2020

15u47 0 Style Vrijdag roept Bednet opnieuw alle jongeren op om in pyjama naar school te gaan. Voor de vijfde keer al vindt de nationale pyjamadag plaats, uit solidariteit met langdurig zieke kindjes. Wat trekt jouw kroost aan? Wij lijsten de mooiste slaapkleding voor je op.

Bednet helpt langdurig zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen. Via online onderwijs blijven ze in contact met hun leerkrachten en klasgenoten. Op nationale pyjamadag vraagt Bednet andere jongeren om die zieke kindjes te steunen door in pyjama naar school te komen, en op vrijdag 13 maart vindt de vijfde editie plaats.

Die dag kan je right out of bed naar school. Wij zetten de leukste outfits op een rijtje; voor de dierenliefhebbers en streepjesfanaten, voor de fans van korte broeken en shortama’s of toch warm en cosy met lange mouwen. Jammer dat het niet wat vaker pyjamadag is, toch?

1/ JBC, € 12,50, online te koop.

2/ Eskimo, € 19,95, online te koop.

3/ In Het Woud, € 37,95, online te koop.

4/ In Het Woud, € 29,95, online te koop.

5/ Hema, € 11,00, online te koop.

6/ Eskimo, € 18,95, online te koop.

1/ Eskimo, € 19,95, online te koop.

2/ JBC, € 29,95, online te koop.

3/ H&M, €12,99, online te koop.

4/ De Kleine Zebra, €34,95, online te koop.

5/ JBC, € 27,50, online te koop.

6/ Zalando, € 28,95, online te koop.