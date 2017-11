Solange, het zusje van Beyoncé, pakt gebrek aan diversiteit in modewereld aan Timon Van Mechelen

Calvin Klein Style De campagnes van modemerk Calvin Klein zijn steevast druk besproken goed. Beroemdheden als Justin Bieber, Kate Moss, Bella Hadid en Millie Bobby Brown waren er al in te zien, en een streepje bloot wordt ook al niet geschuwd. Al pakte onze landgenoot Raf Simons die creatief directeur is bij het label, het deze keer anders aan. Hij gaf het roer namelijk door aan zangeres Solange.

Solange, zangeres en zus van Beyoncé, mocht de volledige inhoud van de campagne zelf bepalen. De outfits, de cast, de locatie en zelfs de styling. Natuurlijk speelt ze zelf de hoofdrol – met een opvallende blonde coupe – maar ze vroeg ook heel wat muzikale collega’s en vrienden om naast haar te poseren.

Zo zijn R&B-zangeres Kelela, singer-songwriter Caroline Polachek, DJ en producer Adam Bainbridge en Devonté Hynes van de groep Blood Orange eveneens te zien in de #MyCalvins campagne. Fotograaf van dienst was de Belg Willy Vanderperre, die al jaar en dag nauw samenwerkt met Raf Simons. Nog opvallend is dat bijna alle gelegenheidsmodellen donker van huidskleur zijn, een rechtstreeks signaal naar het gebrek aan diversiteit in de modewereld.

OUR IDEAS. #MYCALVINS: @saintrecords is about clarity of expression. She is the head of her musical family, shot here by @willyvanderperre. Discover more at the link in bio. Een foto die is geplaatst door CALVIN KLEIN (@calvinklein) op 20 nov 2017 om 17:59 CET