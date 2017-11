Soklaarzen zijn overal deze winter: de leukste betaalbare exemplaren Timon Van Mechelen

12u53 6 Bruno Press Style Soklaarzen, een combinatie van pumps en sokken, werden een paar seizoenen geleden geïntroduceerd op de catwalk bij Vêtements en Balenciaga. Kendall Jenner en Gigi Hadid uitten zich al snel als fan, waarna ook fashionista’s over heel de wereld overstag gingen. Nu zijn ze te koop bij elke grote winkelketen en domineren ze stilaan het straatbeeld. Wij shopten de leukste exemplaren bij elkaar die ook nog eens betaalbaar zijn.

Allemaal goed en wel zo’n nieuwe modetrend, maar hoe draag je deze soklaarsjes nu best? Omdat de laarzen meestal wat hoger dan de enkel komen en aansluitend aanpassen, staan ze het mooist onder een losse jeansbroek of een kuitlange rok. Daarbij leg je de focus op je enkels, die door de strakke laarsjes dunner lijken. Win-winsituatie! Kies je voor kniehoge exemplaren, dan combineer je best met een kort rokje of kleedje.

Laarsjes met print of in een felle kleur, zijn ideaal om wat extra cachet toe te voegen aan een donkere winterse outfit. Al kun je natuurlijk ook kiezen voor een neutralere variant in bijvoorbeeld donkerblauw of zwart. Die passen dan weer bij alles.

Omdat soklaarzen een echt trendfenomeen zijn en wellicht niet langer dan een paar seizoenen in de mode zijn, raden wij aan om er niet te veel geld in te investeren. Gelukkig is dat ook niet nodig, want zowat elke keten op de markt heeft betaalbare laarsjes in de collectie zitten. Een selectie:

Brunopress/nina.be

1. Mango, € 49,99, online en in de winkels te koop.

2. & Other Stories, € 145, online en in de winkels te koop.

3. River Island, € 99,95, via Zalando.

4. Monki, € 45, online en binnenkort te koop in de winkel in Antwerpen.

5. Zara, € 79,95, online en in de winkels te koop.