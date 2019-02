Socialemediaster Gaëlle Garcia Diaz: “Iemand zonder haters laat de wereld onverschillig” Liesbeth De Corte

04 februari 2019

10u11

Style Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ... Deze week stellen we een reeks snelle vragen aan socialemediaster Gaëlle Garcia Diaz.



1. Waarom heb jij ooit je YouTube-kanaal opgericht?

“Wist je dat ik als zesjarige soms het nieuws presenteerde voor mijn ouders? Als kind droomde ik ervan om zelf content te maken. Toen ik in 2016 op zoek was naar een nieuwe uitdaging, vroeg ik advies aan mijn vriend die al een YouTube-account had. Het was me een raadsel hoe je zoiets eigenlijk opstartte. ‘Gewoon een tof idee hebben en dóén’, zo klonk zijn gouden raad. Et voilà, de rest is geschiedenis.”

2. Nu maak je make-upvideo’s als het typetje ‘Martine’. Wat hebben jullie gemeen?

“Martine is een persiflage op de typische beautyvlogger. Een personage dat ik probeer te brengen met veel gevoel voor ironie. En tegelijk is ze de ongecensureerde versie van mezelf. Zie haar als de beste vriendin die altijd zegt wat ze denkt! Omdat Martine extremer is, vinden sommigen haar op het eerste gezicht vulgair. Dat snap ik, maar eigenlijk begrijpen ze de ironie die erachter zit dan niet zo goed.”

3. Gebeurt het dat je negatieve reacties krijgt?

“Af en toe, maar gelukkig heb ik meer fans dan haters. Iemand zonder haters laat de wereld onverschillig, denk ik dan. Vergelijk ze met de pestkoppen op school: je moet ze niet te veel aandacht geven. Ik vind trouwens ook dat té veel mensen zich té veel aantrekken van wat anderen denken. Gelukkig heeft Martine daar weinig last van.”

4. Je lanceerde ook een beautylijn. Vanwaar komt die interesse?

“Vroeger deed ik modellenwerk en zo leerde ik professionele make-upartiesten kennen. Enorm fascinerend! Sindsdien ben ik me er steeds meer in gaan verdiepen. Ik geloof dat iedereen – op zijn of haar manier – er graag goed uitziet. En make-up kan daarbij helpen. De lancering van mijn make-uplijn was dan ook een droom die werkelijkheid werd. Momenteel verkopen we alleen lipstick en oogschaduwpaletten. Maar er zitten veel nieuwe producten in de pijplijn!” (lacht)

5. Op je webshop staat duidelijk vermeld dat je producten niet getest zijn op dieren. Waarom is dat belangrijk voor jou?

“Er zijn nog heel wat merken die winst boven alles zetten. Ik zit zo niet in elkaar. Omdat ik een enorme dierenvriend ben, zou ik het niet over mijn hart kunnen krijgen om op dieren te testen. Dierenwelzijn en fair fashion zijn zaken waar ik volledig achter sta. Ook mijn kledinglijn is volledig duurzaam. Alles is gemaakt van honderd procent organisch katoen en wordt op basis van fair trade geproduceerd.”

6. Je hebt onlangs je dertigste verjaardag gevierd. Was dat een moment waar je tegen opkeek?

“Vroeger bekeek ik ouder worden als puur negatief. Maar op mijn verjaardag zelf zag ik er toch nog exact hetzelfde uit als de dag ervoor. ’t Valt allemaal dus best mee.” (lacht)