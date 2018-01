Snoop Doggs zoon strikt eerste modellencampagne en meer kinderen van celebs die model zijn Timon Van Mechelen

12u52 0 Instagram @mcmworldwide Cordell Broadus, de zoon van Snoop Dogg, in een campagne voor MCM. Style Cordell Broadus, de 20-jarige zoon van rapper Snoop Dogg, mag zich sinds kort professioneel model noemen. Hij is namelijk het nieuwe gezicht van het Duitse merk MCM en liep eerder ook al in shows van Dolce & Gabbana en Philipp Plein. Al is hij lang niet het enige ‘kind van’ die aan een modellencarrière timmert. Een overzicht.

Style 1. Kaia Gerber (16)

Kaia wordt wel eens de dubbelganger van haar moeder Cindy Crawford genoemd, haar toekomst ziet er dan ook veelbelovend uit. Na schooltijd poseerde ze zo al voor Alexander Wang en Roberto Cavalli, liep ze mee op de catwalk van grote namen als Prada en Fendi en ze schitterde zelfs op de cover van Vogue. Dat ze nu al wordt omschreven als hét model van 2018 mag dan ook niet verbazen.

2. Iris Law (17)

Toen de dochter van Jude Law en Sadie Frost vorig jaar het gezicht werd van de beautylijn van Burberry kwam haar modellencarrière in een stroomversnelling terecht. Zo poseerde ze al voor de Britse Vogue, Jalouse Magazine en Paper Magazine en liep ze ook mee op de catwalk van Dolce & Gabbana.

3. Rafferty Law (21)

Iris Law is aardig op weg om een topmodel te worden, haar broer Rafferty doet het zelfs nog een beetje beter. De jongen is het gezicht van merken als Hugo Boss en Dolce & Gabbana, siert covers van toonaangevende magazines als GQ en Another Man en liep op de catwalk voor onder andere DKNY. Nog opvallend is dat hij niet (meer) actief is op Instagram, wat anno 2018 bijna een vereiste lijkt voor modellen.

4. Brandon Thomas Lee (21)

De zoon van Pamela Anderson maakte zijn modellendebuut al in 2015 voor Dull Magazine. Die shoot leverde hem daarna opdrachten op voor onder andere Paper Magazine, Dolce & Gabbana, Philipp Plein en GQ.

5. Hailey Baldwin (21)

Haileys vader is de bekende Amerikaanse acteur Stephen Baldwin, Justin Bieber is haar ex-vriendje en ze is beste vriendinnen met Kendall Jenner en Gigi Hadid. Dat ze het nu ook zelf maakt als model, is geen grote verrassing. Al helpt het ook dat ze beeldschoon is. Ze scoorde onder andere al opdrachten voor Vogue, H&M, Missoni, Tommy Hilfiger en ELLE.

6. Lily-Rose Depp (18)

Lily-Rose, dochter van Johnny Depp en zijn ex Vanessa Paradis, is waarschijnlijk het meest besproken kind in dit lijstje. In de ‘boekskes’ gaat het vooral over de relatie met haar ouders en haar vermeend druggebruik, maar op professioneel vlak is ze allesbehalve slecht bezig. Ze is het gezicht van van Chanel, sierde Vogue, Glamour en nog veel meer andere covers, ze is te horen op het album van haar moeder Bliss en ze speelt naast Natalie Portman in de film ‘Planetarium’.

7. Brooklyn Beckham (18)

Ook de oudste zoon van David en Victoria Becham is het helemaal aan het maken. Hij is het gezicht van modeketen Pull & Bear, poseerde voor titels als Dazed & Confused en L’Uomo Vogue, maar kruipt soms ook zelf achter de camera. Zo fotografeerde hij mee een campagne van het Britse merk Burberry.

8. Paris Jackson (19)

Last but not least is ook de dochter van de overleden king of pop goed bezig in de modewereld. Eerder dit jaar zette ze een krabbel op een contract met Calvin Klein, dat haar volgens bronnen maar liefst zeven cijfertjes op haar bankrekening opleverde. Ze poseerde op de cover van Vogue, i-D en Harper’s Bazaar en was ook topless te zien in een campagne van Chanel.