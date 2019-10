Snel zijn is de boodschap: de mooiste adventskalenders om nu al in huis te halen (+ WIN) Valérie Wauters

22 oktober 2019

11u01 0 Style Kerst lijkt nog mijlenver van ons verwijderd, maar toch is het nu al het ideale moment om je adventskalender in huis te halen. De meeste exemplaren gaan als zoete broodjes over de toonbank, en vaak is snel zijn echt wel de boodschap. Wij verzamelden de leukste exemplaren van het moment.

Jo Malone

Tel in stijl af naar Kerstmis met 24 geurende verrassingen, van fascinerende Colognes tot heerlijke bad- en lichaamsminiaturen.

Jo Malone Adventskalender, € 350, in Jo Malone Boetieks en online. (vanaf 1 november)

Yves Rocher

Aftellen naar Kerstmis wordt dubbel zo leuk dankzij de herbruikbare Adventskalender van Yves Rocher. Laat je 24 dagen lang verrassen door producten uit alle categorieën zoals gezichtsverzorging, lichaamsverzorging, bad & douche, parfum en make-up. De doosjes zijn moduleerbaar, herbruikbaar en 100% recyclebaar.

Yves Roche Adventskalender, € 49,90 in de Yves Rocher winkel en online.

Yankee Candle

Aftellen naar kerst? Dat doe je met de Alpine Christmas Advent Calendar Book. Maar liefst 24 kaarsjes om iedere avond te genieten.

Yankee Candle, Alpine Christmas Advent Calendar Book, € 49,95, via deze website.

Rituals

De Exclusive Adventskalender met luxe geschenkverpakking is het perfecte cadeau voor een geliefde - of gewoon om jezelf mee te verwennen. In deze 2D-adventskalender zitten 24 luxe producten van Rituals. Met deze adventskalender word je iedere dag verrast en maak je van een moment voor jezelf een dagelijks ritueel.

Rituals Exclusive Adventskalender, € 59,90 bij Rituals of online.

De Bijenkorf

Deze luxe kalender bevat 24 cadeaus in een speciale verpakking (die je stiekem het liefst allemaal tegelijk wil openmaken), met voor iedere dag een product voor een heerlijk beauty-moment.

De Bijenkorf, Limited Edition Beauty Adventskalender, €119, op de website.

Babor

Babor helpt je mee aftellen naar de feestvreugde met haar jaarlijkse klassieker: de ampullen-adventskalender! Elke ampul is een meesterwerk met perfect gedoseerde werkstoffen om de huid een kerstuitstraling te geven. Als een slimme kuur start de kalender met intense hydratatie, om nadien verder te werken op glow, verstrakking en een perfecte teint.

Babor, Adventskalender, € 74 in Babor-instituten of online.

The Body Shop

Zoals altijd schuilt achter elk luikje van de beauty-adventskalenders van The Body Shop weer een heerlijke verrassing: iconische favorieten in een fullsize verpakking, gloednieuwe producten en special editions. Het winterse ontwerp van de kalenders is dit jaar geïnspireerd op de gezellige straatjes van Brighton, de bakermat van The Body Shop.

The Body Shop, Deluxe Advent Calendar, € 85, in de The Body Shop winkels.

Thés de la Pagode

Het Franse theemerk pakt voor het eerst uit met een prachtige adventskalender. Laat je verleiden door de prachtige verpakking en een inhoud van 24 biologische theemelanges.

Thés de la Pagode, € 19,80 , in de biowinkel of op de site.

Only You

In de Only You Adventskalender vind je 24 leuke beautyverrassigen, van make-up tot accessoires. Zo heb je in geen tijd alles bij elkaar om er stralend uit te zien tijdens het eindejaar.

Only You Let it Snow Adventskalender, € 24,95, bij ICI PARIS XL en online.

L’Occitane

In de Only You Adventskalender vind je 24 leuke beautyverrassigen, van make-up tot accessoires. Zo heb je in geen tijd alles bij elkaar om er stralend uit te zien tijdens het eindejaar.

L’Occitane, Classic Calendar, € 49 bij L’Occitane en online.

Whisky

Hou je van het stevigere werk? Dan is deze whisky-adventskalender misschien wel iets voor jou. Laat je verrassen door 24 verschillende whisky’s uit 8 verschillende landen.

Master of Malt, Whisky Advent Calendar, € 174,35, op de website.

Estée Lauder

Mag het wat meer zijn? Dan is de adventskalender van Estée Lauder zeker de investering waard. Hij zit immers boordevol cultproducten, waarvan je nog maanden kunt genieten.

Estée Lauder, 24 day advent calendar, € 243, op de website.

Clinique

24 make-up en verzorgingscadeautjes in een verpakking waar je meteen vrolijk van wordt. Dat is de Clinique-adventskalender, die ook dit jaar weer in de winkel ligt. Laat je verrassen door oude vertrouwde producten of Clinique-nieuwigheden.

Clinique, Adventskalender, € 71,35 bij Clinique of online.

Goed nieuws! Wij mogen twee adventskalenders van de Bijenkorf weggeven! Winnen? Neem dan snel deel aan onze wedstrijd.