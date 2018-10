Snel vettig haar? Misschien doe je een van deze dingen verkeerd NA

22 oktober 2018

14u05

Ben jij ook een van de ongelukkigen bij wie een fris gewassen haardos na een dag - of in het beste geval twee dagen - omgetoverd wordt tot een vettige coupe? Misschien maak je je dan wel schuldig aan een van deze haarfouten.

1. Je zit voortdurend in je haar

Net zoals continue je gezicht aanraken, zorgt prutsen in je haar ervoor dat het vuil van je vingertoppen op je lokken terechtkomt.

2. Je wast je haar te veel

Yes, we know. Je wast je haren om niet met een vettige coupe te moeten rondlopen, maar eigenlijk bereik je daar net het omgekeerde effect mee. Door je haar dagelijks met shampoo te wassen, zorg je er immers voor dat je de natuurlijke oliën van je hoofdhuid wegwast, waardoor deze net meer olie gaat produceren in een poging om ze te vervangen. Probeer daarom het wassen van je haren te beperken tot 2 à 3 keer per week.

3. Je gebruikt te veel conditioner

Conditioner is jouw partner in crime voor stralende lokken en tegen beschadigde puntjes, maar kan ook de schuldige zijn van je vette haardos. Gebruik een niet te zware conditioner, smeer hem niet te rijkelijk en breng hem enkel aan op de puntjes.

4. Je borstelt je haar te veel

Je haar te veel borstelen, stimuleert de olieproductie waardoor je haar sneller vettig oogt. Focus je bij het ontwarren dus vooral op lengtes en vermijd je kruin.

5. Je borstel is vuil of zit vol met haar

Je haarborstel zit vaak tjokvol restjes van stylingproducten en stof waardoor je haar sneller vies aanvoelt. Ook een borstel gebruiken die verstopt is met haren, maakt je haar vetter omdat je het vet en vuil van je oude strengen terechtkomt op je schone lokken.

6. Je gebruikt de verkeerde producten

Als je haar snel vettig is, gebruik je misschien de verkeerde stylingproducten. Zoek naar lichte formules die je haar niet verzwaren en vermijd producten die glans of hydratatie beloven. Die zijn beter geschikt voor droge of doffe haartypes.

7. Je gebruikt te veel stylingproducten

Stylingproducten zoals haarlak, -serum en droogshampoo kunnen ervoor dat je hoofdhuid en je strengen verstopt raken. Was je haar daarom enkele keren per maand met een clarifying shampoo zoals deze van L’Oréal of een detoxproduct voor je hoofdhuid zoals deze exfoliator van Bumble and Bumble.