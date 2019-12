Snel kerstkapsel: deze updo doe je in twee minuten Sophie Vereycken

07 december 2019

12u40 0 Style Wie deze kerst liever tijd spendeert aan haar kalkoen dan aan haar kapsel: met deze tip van beauty-experte Nanja Massy ben je in amper twee minuutjes klaar.

“De feestdagen mogen dan een tijd zijn van gezellig samenzijn, het is ook vooral erg druk. Is het niet omdat we ons snel-snel moeten haasten naar de andere kant van het land, dan wel omdat we zelf gastvrouw zijn. Deze updo schud je in twee minuutjes uit je mouw.”

1. Maak een lage staart en span deze goed aan. Net boven de haarelastiek maak je een gat in het midden.

2. Steek je haar er langs boven door. Hier kan je gerust al stoppen: deze gepimpte paardenstaart ziet er ook leuk uit.

3. Toch nog een stapje verder? Blijf je haar door het gat steken tot je niet meer verder kan. Is je haar te kort om er nog een keer volledig door te halen? Dan kan je de haarpunten wegwerken met schuifspeldjes langs de onderkant. Heb je lang haar? Stop dan de laatste puntjes mee in het gat, en prik de haarschuivers van boven naar beneden.

4. Trek tot slot je haar open zoals een mondharmonica voor meer volume en werk af met haarspray.