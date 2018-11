Sneakerwinkel Size? toont voor eens en voor altijd aan waarom je sokken in sneakers moet dragen TVM

13 november 2018

17u11

Bron: Highsnobiety 0 Style In de winter heb je er misschien minder last van, maar bij warmer weer hebben heel wat mensen te kampen met niet bepaald fris ruikende sneakers. Zeker als je er geen sokken in draagt. Nu zouden we je dat sowieso niet aanraden, maar sneakerwinkel Size? onderbouwt het ook met wetenschappelijk bewijs. En geloof ons, eens je weet hoe vuil blote voeten in sneakers zijn, doe je het zéker nooit meer.

Net als ons hebben ze het bij de Britse sneakerwinkel Size? niet zo begrepen op sneakers dragen zonder sokken. Want onhygiënisch en oncomfortabel. En aangezien er goedkope ballerinasokjes in overvloed zijn die niet boven het randje van je schoenen komen piepen, eigenlijk ook overbodig. In een poging om de mensheid voor eens en voor altijd van deze gewoonte af te helpen, trokken ze naar een laboratorium om te bewijzen hoe schoenen zonder sokken een echte kweekvijver zijn voor bacteriën. Tot 3 keer meer zelfs dan wanneer je er wél sokken in draagt.

De testen werden uitgevoerd op de zool, de bovenkant en de binnenzool van verschillende sneakers die werden gedragen in verschillende omgevingen. Er werden stalen genomen, die werden in petrischaaltjes geplaatst, waarna ze 5 dagen tijd kregen om welig te tieren. En of dat gebeurd is.

In stoffen sneakers waarin blootsvoets werd rondgelopen, werden 3 keer meer bacteriën teruggevonden. Nog opvallend is dat de staaltjes uit zwarte sneakers in vergelijking met witte sneakers een pak meer bacteriën bevatten. Size? schrijft dat toe aan het feit dat witte sportschoenen vaker schoongemaakt worden. Verder werd er ook nog gekeken naar het verschil tussen een paar dat in de fitness werd gedragen en een paar dat tijdens het uitgaan gedragen werd. Niet geheel verwonderlijk bleek vooral dat laatste een broeihaard van bacteriën op te leveren. Wel roken de schoenen die werden gedragen in de sportschool minder fris, maar dat heeft daarom niets te maken met het aantal bacteriën.

3 trucjes om vieze geuren eruit te krijgen

1. Theezakjes

Stop je sneakers helemaal vol met ongebruikte theezakjes. Opteer wel voor een goedkoop merk, want het is niet aan te raden om daarna nog thee te zetten met de zakjes in kwestie (wegens walgelijk). De theezakjes zullen de lucht in je schoenen opnemen en absorberen. Je omgeving zal je dankbaar zijn.

2. Wasmachine

Deze truc gaat helaas niet bij alle sneakers, maar sommige stinkende sportschoenen kun je in de wasmachine stoppen (op maximum 30 graden). De bacteriën die de vieze geurtjes veroorzaken, overleven deze warme temperatuur niet, waardoor je schoenen terug als nieuw zullen ruiken en er ook uitzien. Dit werkt wel alleen met stoffen sneakers zoals Converse All Stars. Leren schoenen overleven een beurt in de wasmachine doorgaans niet.

3. Diepvries

Net als in de wasmachine overleven de bacteriën die geurtjes veroorzaken ook de koude temperaturen van de diepvries niet. Gelukkig kun je wél alle sneakers in de diepvries stoppen. Doe er een plastiek zak rond en laat ze er minstens een nacht inzitten. Bij het “ontdooien” zet je ze best op een vod.