Smizen of lachen met je ogen à la Tyra Banks? Zo doe je het Nele Annemans

26 juli 2020

13u35 2 Style Nu we bijna overal een mondmasker moeten dragen, is de expressie in onze ogen belangrijker dan ooit tevoren. Maar hoe lach je met je ogen? Amerikaans topmodel Tyra Banks (46) is er een krak in en vond er zelfs een term voor: ‘smizen’ oftewel smiling with your eyes. En met dit stappenplan word je er net zo goed in als zij!

1. Ontspan

Om te kunnen smizen, moet je eerst alle spanning uit je lichaam krijgen. Dat doe je door diep in en uit te ademen en je lichaam een beetje los te schudden.

2. Lach

Probeer daarna zo spontaan mogelijk te glimlachen. Lukt dat niet meteen? Denk dan aan iets grappigs dat je recent overkomen is of aan iets leuks uit je kindertijd. Let daarbij ook op je ogen. Bij een spontane lach gaan de spieren rondom je ogen immers ook samentrekken.

3. Hou je kin een beetje naar beneden

Door je kin ietsje naar omlaag te doen, moet je een beetje van onder je oogleden kijken en dat helpt dan weer om goed te kunnen smizen. Volgens Tyra Banks doe je er ook goed aan om je schouders naar beneden te houden en je hoofd recht, alsof je met een touwtje omhoog getrokken wordt.

4. Knijp je ogen samen

Om goed te kunnen smizen, moet je je ogen oefenen in het samenknijpen. Daarbij gebruik je alleen de spieren rondom je ogen, en geen andere in je gezicht. Je zal merken dat dat niet zo eenvoudig is als het klinkt. Oefen daarom voor een spiegel totdat je je ogen kan samenknijpen zonder dat de rest van je gezicht beweegt.

5. Smize!

Knijp nu je ogen samen, maar een pak minder dan in de vorige stap en probeer met zoveel mogelijk hunkering naar iets te kijken. Denk bijvoorbeeld aan iets lekkers en kijk met je ogen alsof je niet kan wachten om het op te eten. Gedraag je daarbij een beetje speels et voilà: je kan smizen à la Tyra Banks!

Nog enkele extra tips:

- Door eyeliner aan te brengen op je bovenste oogleden lijkt het alsof je ogen groter zijn. Je wimpers krullen versterkt het effect.

- Verzorg je uiterlijk. Daardoor heb je meer zelfvertrouwen en zal je spontaner kunnen smizen.

- Doe je ogen even dicht en denk aan leuke dingen. Daardoor zal je daarna op een meer natuurlijke manier kunnen lachen met je ogen.

- Nog altijd geen idee hoe eraan te beginnen? Bekijk dan een van de video’s van Tyra Banks waarin ze het smizen voordoet.